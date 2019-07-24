«Моя бывшая – тварь»: что грозит за распространение личной информации в сети

Можно ли распространять в интернете информацию о своих бывших женах, подругах или друзьях? И какая ответственность может грозить за сказанные в интернете гадости?

Отвечает юрист Евгений Черников:

– Интернет можно использовать для чего угодно: для развлечений, поиска полезной информации или, например, для мести... Но чем это чревато? Представим ситуацию: Васю бросила девушка Лена, а ведь они провели столько прекрасных дней вместе (любое совпадение имен случайно). И не просто бросила, ушла с инструктором по фитнесу, а до этого месяц тайно изменяла Васе с ним. И Вася, исполненный праведного гнева, решил обличить свою бывшую подругу перед подписчиками в социальных сетях и написал: «Лена изменщица и ...» (другие нехорошие слова). Так Вася поделился об изменах с тренером, приправив это подробностями интимной жизни с Леной, добавил интимное фото своей бывшей подруги и скрины ее переписки с любовником. Вася решил, что его бывшая спутница достойна позора, потому что вся информация, которую он написал, – чистая правда.

Но спустя какое-то время Васю вызывают в суд. «Почему?! Всё, что я написал, – чистая правда! Могу доказать!» – кричит Вася, размахивая телефоном. Но несмотря на это суд Василий, скорее всего, проиграет, потому что нарушил закон и должен понести ответственность.

Если в интернете была распространена достоверная информация о другом человеке, то невозможно требовать опровержения такой информации и удаления ее как недостоверной. Однако ст. 152.2 Гражданского кодекса РФ регулирует охрану частной жизни гражданина.

Любой сбор, хранение и распространение информации о частной жизни гражданина, то есть сведений о его происхождении, месте его пребывания или жительства, о личной и семейной жизни, не допускается.

Тот, чье право на частную жизнь нарушено, во-первых, вправе требовать прекратить нарушение, то есть удалить информацию из интернета или уничтожить любые носители, где она хранится. Кроме того тот, чье право нарушено, вправе требовать компенсации морального вреда за нарушение. Размер компенсации будет зависеть от ситуации и от ущерба, который нанесло распространение информации.

В нашей выдуманной истории Вася распространил именно сведения о частной, в данном случае личной жизни бывшей девушки. Не забывайте, нарушение неприкосновенности частной жизни – это еще и уголовное преступление по ст. 137 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание за это деяние – 2 года лишения свободы.

Вася, кроме того, совершил еще ряд нарушений:

опубликовал интимные фотографии. Это самостоятельное нарушение ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ « Охрана изображения гражданина» (мы условно считаем, что порнографии там всё же не было, иначе это могла быть и другая, менее веселая статья). Это также может повлечь требования удаления фотографий и компенсации морального вреда;

распространил переписку своей девушки. Это нарушение ст. 138 УК РФ « Нарушение тайны переписки». Максимальное наказание по этой статье – 1 год исправительных работ.

Пользователи интернета очень часто в той или иной мере нарушают права на частную жизнь и иногда даже не осознают этого.

Кстати, распространяться нельзя не только про чужие отношения, но и про свои, если партнер не давал на это своего согласия.

Например, если тот же Вася еще до расставания делился в интернете, как у них всё хорошо с Леной, он тоже был бы нарушителем. Другой вопрос, если в рассказе не было никакой крамолы или интимных подробностей, отсудить круглую сумму за причинение морального вреда не получится. Однако право потребовать удалить информацию всё равно будет.

Так что безобидное информирование подписчиков о своей личной жизни может быть чревато серьезными последствиями. Помните об этом, будьте джентльменами и умейте хранить тайны!