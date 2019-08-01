9 лучших комментариев: 16 июня - 15 июля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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В Туле 17-летняя девушка на «девятке» врезалась в здание банка
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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»
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Жителям Богородицка продавали подозрительные Adidas, Nike и Reebok
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Пещеры, озёра и мистика: 10 неожиданных экскурсий в Тульской области
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Myslo-люди:
Знакомство №17
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Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные
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Туляк продает на «Авито»... свою ногу
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Евгений Авилов рассказал, как изменится Тула в ближайшие годы
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