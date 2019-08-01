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9 лучших комментариев: 16 июня - 15 июля

9 лучших комментариев: 16 июня - 15 июля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

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В Туле 17-летняя девушка на «девятке» врезалась в здание банка

 

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В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

 

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Жителям Богородицка продавали подозрительные Adidas, Nike и Reebok

 

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Пещеры, озёра и мистика: 10 неожиданных экскурсий в Тульской области

 

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Myslo-люди:
Знакомство №17

 

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Новый пешеходный мост соединит две тульские набережные

 

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Туляк продает на «Авито»... свою ногу

 

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Евгений Авилов рассказал, как изменится Тула в ближайшие годы

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Автор: Алексей Герасимов, сегодня, в 19:00 +3
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