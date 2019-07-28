Полиция установила личности «нудистов» из щекинского супермаркета

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Как сообщил Myslo начальник пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев, сотрудники полиции установили личности мужчин, которые в голом виде разгуливали по одному из щекинских супермаркетов. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка.

По неподтвержденной информации, пятеро молодых людей в возрасте от 25 до 30 лет отдыхали в бане и, крепко выпив, решили на спор приобрести алкоголь в ближайшем магазине, придя туда, что называется, «в чём мать родила». Купив спиртное, они сели в такси и уехали продолжать застолье.