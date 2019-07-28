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Дальнобойщик из Новомосковска на полном ходу остановил бензовоз, у которого отказали тормоза
Кадр из видео

Дальнобойщик из Новомосковска на полном ходу остановил бензовоз, у которого отказали тормоза

Для этого ему пришлось устроить ДТП и, снизив скорость своего грузовика, остановить неуправляемую машину.

В понедельник, 8 июля, на федеральной трассе «Урал» в Челябинской области, недалеко от города Юрюзань произошло ДТП, которое могло закончиться многочисленными человеческими жертвами. У под завязку заполненного горючим бензовоза отказали тормоза – многотонная машина неслась по дороге и могла в любой момент вылететь на встречную полосу, снеся другие автомобили.

Водитель бензовоза сообщил о неисправности по рации. Призыв о помощи услышал Давид Сопромадзе – дальнобойщик из Новомосковска, который на своём рефрижераторе ехал перед неуправляемым бензовозом. Оценив обстановку, молодой человек быстро сориентировался, подставив кузов своего грузовика под бензовоз, а после столкновения начал тормозить, пока обе машины окончательно не остановились.

«Увидев на встречной полосе легковушки, я начал оттормаживаться и кричать в рацию, чтобы водитель бензовоза ушёл со встречки. После удара меня начало «складывать», я более-менее выровнял машину и смог остановиться», – рассказал водитель видеоблогеру Валерию Войтко. За три дня видео с этой историей набрало свыше 320 тысяч просмотров.

От столкновения кузов машины Давида почти не пострадал, а вот кабина бензовоза оказалась серьёзно повреждена. К счастью, непоправимых последствий удалось избежать. За решительные и смелые действия руководство транспортной компании, в которой работает Давид Сопромадзе, поощрило молодого человека подарочным сертификатом на 50 тысяч рублей и взяло на себя все расходы по ремонту его грузовика.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:12 +41
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Место
Челябинская областьНовомосковск

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