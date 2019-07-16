Дмитрий Медведев прогулялся в Туле по Казанской набережной

Фото Дмитрия Дзюбина.

16 июля в рамках официального визита в Тульскую область председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Алексея Дюмина ознакомился с главными достопримечательностями оружейной столицы.

Премьер-министр посетил Тульский кремль. Алексей Дюмин сообщил Дмитрию Медведеву, что в соответствии с Указом Президента в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. Тульский кремль станет главной площадкой торжеств.

Председатель Правительства России посетил Успенский собор кремля, в котором начались работы по восстановлению росписи.

В музейно-выставочном комплексе открыт музей археологии. На днях начнутся работы по созданию археологического окна по аналогии с Московским Кремлем.

Алексей Дюмин презентовал Дмитрию Медведеву музейный квартал на улице Металлистов. Губернатор рассказал, какая большая работа была здесь проделана: создана пешеходная зона, проведена реконструкция всех коммуникаций, создана туристическая инфраструктура.

Министр культуры РФ Владимир Мединский добавил, что в старинных зданиях будут размещены филиалы музеев «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле», «Государственный исторический музей», «Тульский государственный музей оружия».

– Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич, за поддержку в выделении дополнительного финансирования. Работы идут по графику. В начале сентября следующего года мы планируем открыть наш Музейный квартал. Учитывая, сколько здесь будет музеев, выставочных и концертных площадок, мы фактически создаем новый культурный кластер, о чем говорил президент на госсовете по культуре, – сказал Алексей Дюмин.

Дмитрий Медведев также прогулялся по Казанской набережной, которая после реконструкции была открыта в прошлом году. Губернатор рассказал премьер-министру, что в начале XX века она была заброшена, так как территория перешла к оружейному заводу и стала режимной. Через 100 лет туляки получили подарок в виде возрожденной набережной. Для туристов она открывает уникальный вид на Тульский кремль и знаменитые оружейные заводы.

– Проект Казанской набережной стал для нас еще и прекрасным опытом взаимодействия с общественностью. Все этапы работ обсуждались с горожанами. Мы рады, что сюда приходит много людей и каждый может выбрать себе развлечение по интересам. Мы планируем продолжать восстанавливать историческое ядро Тулы в его старых границах: от реки Упы до бывшей Посольской улицы. И туляки поддерживают эту идею, – отметил Алексей Дюмин.

После знакомства с достопримечательностями Тулы губернатор пригласил Дмитрия Медведева на юбилейные торжества в сентябре будущего года.