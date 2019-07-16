новости
новости
Регистрация
Дмитрий Медведев прогулялся в Туле по Казанской набережной
Фото Дмитрия Дзюбина.

Дмитрий Медведев прогулялся в Туле по Казанской набережной

Сегодня премьер-министр Правительства РФ посетил Тулу с рабочим визитом.

16 июля в рамках официального визита в Тульскую область председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в сопровождении губернатора Алексея Дюмина ознакомился с главными достопримечательностями оружейной столицы.

Премьер-министр посетил Тульский кремль. Алексей Дюмин сообщил Дмитрию Медведеву, что в соответствии с Указом Президента в 2020 году состоится празднование 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты. Тульский кремль станет главной площадкой торжеств.

Председатель Правительства России посетил Успенский собор кремля, в котором начались работы по восстановлению росписи.

В музейно-выставочном комплексе открыт музей археологии. На днях начнутся работы по созданию археологического окна по аналогии с Московским Кремлем.

Алексей Дюмин презентовал Дмитрию Медведеву музейный квартал на улице Металлистов. Губернатор рассказал, какая большая работа была здесь проделана: создана пешеходная зона, проведена реконструкция всех коммуникаций, создана туристическая инфраструктура.

Министр культуры РФ Владимир Мединский добавил, что в старинных зданиях будут размещены филиалы музеев «Ясная Поляна», «Поленово», «Куликово поле», «Государственный исторический музей», «Тульский государственный музей оружия».

– Благодарю Вас, Дмитрий Анатольевич, за поддержку в выделении дополнительного финансирования. Работы идут по графику. В начале сентября следующего года мы планируем открыть наш Музейный квартал. Учитывая, сколько здесь будет музеев, выставочных и концертных площадок, мы фактически создаем новый культурный кластер, о чем говорил президент на госсовете по культуре, – сказал Алексей Дюмин.

Дмитрий Медведев также прогулялся по Казанской набережной, которая после реконструкции была открыта в прошлом году. Губернатор рассказал премьер-министру, что в начале XX века она была заброшена, так как территория перешла к оружейному заводу и стала режимной. Через 100 лет туляки получили подарок в виде возрожденной набережной. Для туристов она открывает уникальный вид на Тульский кремль и знаменитые оружейные заводы. 

– Проект Казанской набережной стал для нас еще и прекрасным опытом взаимодействия с общественностью. Все этапы работ обсуждались с горожанами. Мы рады, что сюда приходит много людей и каждый может выбрать себе развлечение по интересам. Мы планируем продолжать восстанавливать историческое ядро Тулы в его старых границах: от реки Упы до бывшей Посольской улицы. И туляки поддерживают эту идею, – отметил Алексей Дюмин.

После знакомства с достопримечательностями Тулы губернатор пригласил Дмитрия Медведева на юбилейные торжества в сентябре будущего года.

Галерея
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 1
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 2
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 3
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 4
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 5
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 6
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 7
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 8
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитом, Фото: 9
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:53 −49
Другие статьи по темам
Событие
Казанская набережная
Люди
Дмитрий МедведевАлексей Дюмин
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В ДТП в Тульской области пострадали три человека
В ДТП в Тульской области пострадали три человека
Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
Александр Довбня стал игроком «Арсенала»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.