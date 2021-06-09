Тульскую набережную хотят продлить в Пролетарский район и Заречье

В правительстве Тульской области обсудили программу развития региона, которая находится в стадии формирования. Говоря о судьбе исторического центра областной столицы, генеральный директор АО «Туламашзавод» Евгений Дронов высказал идею о продлении Казанской набережной в сторону ул. Дрейера и Пролетарского района.

По его словам, этот проект будет окупаемым, ведь число туристов, приезжающих в Тулу, с каждым годом растёт. Алексей Дюмин отметил, что уже определена предварительная стоимость расчистки русла Упы – около 2 млрд рублей.

– Прекрасно понимаю, что жители поддержат этот проект, я и сам поддерживают его. Это центр города, мы видим, как увеличился поток туристов в наш регион. Конечно, надо об этом думать и искать механизмы для реализации. Осталось найти средства, и реализовать этот проект, – сказал губернатор.