В Тульской области будет создано почти 4000 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Состоялось пленарное заседание XXIV Петербургского международного экономического форума с участием президента Владимира Путина. В режиме видеосвязи в нем приняли участие эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и канцлер Австрии Себастьян Курц. На заседании присутствовал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В своем выступлении Владимир Путин говорил о глобальных мировых вопросах и борьбе с пандемией коронавируса. Президент особенно отметил значимость вопросов занятости, поддержки граждан и бизнеса. Президент поблагодарил регионы, которые активно работают с инвесторами.

– Владимир Путин уделил особое внимание вопросам повышения качества жизни граждан, в том числе поддержке семей, развитию инфраструктуры регионов, поддержки экономики и предпринимательства. Это именно те вопросы, которые мы в Тульской области рассматриваем как ключевые. Они обязательно найдут отражение в нашей новой Программе развития, которая скоро будет презентована общественности региона, – прокомментировал Алексей Дюмин.

Кроме того, глава региона подвел предварительные итоги работы тульской делегации на ПМЭФ-2021. Он отметил, что, несмотря на влияние пандемии на экономику, регион успешно справляется с новыми вызовами – Тульская область уже несколько лет стабильно входит в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционного климата.

– Считаю, что этот форум – один из самых продуктивных для Тульской области. Мы проделали большую предварительную работу, и она принесла нам ожидаемый результат. Важно не останавливаться на достигнутом, продолжать укреплять доверие инвесторов к региону, – сказал Алексей Дюмин.

За два дня подписано 26 соглашений на сумму более 150 миллиардов рублей. Это позволит создать в регионе почти 4000 новых рабочих мест и дать мощный стимул социально-экономическому развитию Тульской области.