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Фея на «Муравье», усатый самовар, надкушенный пряник: туляк придумал 20 арт-объектов для города

Фея на «Муравье», усатый самовар, надкушенный пряник: туляк придумал 20 арт-объектов для города

Инициатива опубликована на портале программы развития Тульской области 2021-2026 годов.

Сергей Сорокин опубликовал на портале программы развития Тульской области 2021−2026 годов предложение установить на улицах регионального центра новые арт-объекты:

«Считаю уместным появление в нашем городе ряда арт-объектов, связанных с историей города и тульскими брендами. Обращаю внимание на большое ружье перед входом на набережную в непосредственной близости с Тульским Императорским оружейным заводом, которое по своим размерам (не менее 10 метров) могло бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Каждый объект может быть исполнен с использованием технологии дополненной реальности (AR), что усилит восприятие и спровоцирует появление такого контента в интернете и, соответственно, продвижение Тулы как туристического центра.

Для того чтобы туристам было удобно ориентироваться в городе, получать дополнительную информацию, конечно, без навигации и информационных конструкций не обойтись. Только к этому нужно подойти комплексно и продуманно, ведь это делается на перспективу».

На данный момент инициативу Сергея Сорокина поддержали 212 человек.

Галерея
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 1
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 2
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 3
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 4
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 5
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 6
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 7
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 8
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 9
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 10
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 11
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 12
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 13
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 14
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 15
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 16
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 17
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 18
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 19
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 20
Туляк предложил 21 идею арт-объектов, связанных с историей города, Фото: 21
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 09:48 −1
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