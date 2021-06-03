Фея на «Муравье», усатый самовар, надкушенный пряник: туляк придумал 20 арт-объектов для города

Сергей Сорокин опубликовал на портале программы развития Тульской области 2021−2026 годов предложение установить на улицах регионального центра новые арт-объекты:

«Считаю уместным появление в нашем городе ряда арт-объектов, связанных с историей города и тульскими брендами. Обращаю внимание на большое ружье перед входом на набережную в непосредственной близости с Тульским Императорским оружейным заводом, которое по своим размерам (не менее 10 метров) могло бы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Каждый объект может быть исполнен с использованием технологии дополненной реальности (AR), что усилит восприятие и спровоцирует появление такого контента в интернете и, соответственно, продвижение Тулы как туристического центра.

Для того чтобы туристам было удобно ориентироваться в городе, получать дополнительную информацию, конечно, без навигации и информационных конструкций не обойтись. Только к этому нужно подойти комплексно и продуманно, ведь это делается на перспективу».

На данный момент инициативу Сергея Сорокина поддержали 212 человек.