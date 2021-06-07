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Начальник Тульского УМВД: «До осени вакцинируются почти 100% сотрудников полиции»
Фото: архив Myslo.

Начальник Тульского УМВД: «До осени вакцинируются почти 100% сотрудников полиции»

Сергей Галкин заявил об этом в ходе оперативного совещания.

Сегодня проходит очередное оперативное совещание под руководством губернатора Алексея Дюмина. В ходе совещания с докладом выступил начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин:

– Мы продолжаем работу по контролю за соблюдением Вашего [губернаторского] указа – за прошедшую неделю выявили более 400 нарушителей. Сотрудники УМВД вакцинируется – сейчас уже 60%. А до осени стоит задача приблизиться к 100%. 

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса в Тульской области стартовала 18 декабря. 

 

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сегодня, в 16:11 −7
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