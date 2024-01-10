Боевик в подмосковной пробке: алексинский дальнобойщик обвиняет в нападении сотрудницу полиции и ее мужа

Водителю Виктору Колдышеву угрожали пистолетом и топором, сожгли глаза перцовым баллончиком за то, что в пробке он не пропустил «обочечников».

37-летний житель Алексина Виктор Колдышев с 2021 года пытается добиться справедливости и ждет, когда правоохранительные органы привлекут к ответственности за уголовное хулиганство «Бонни и Клайда», напавших на него на трассе М-2 «Крым». Но дело никак не хотят направлять в суд: а вдруг все это потому, что фигурантка — сотрудница столичного полицейского главка?

Боевик в пробке

Виктор — водитель со стажем, руль — его жизнь и хлеб. Три года назад он трудился на самосвале, строил дорогу, а 13 сентября 2021 года ехал по трассе «Крым» из Владимирской области в сторону Тулы.

Виктор Колдышев — Машина сломалась, я выгрузился и еле ковылял в сторону дома. В районе Серпухова перед мостом — сужение дороги, там часто пробка. Вот и в этот раз встряли. Было жарко, кондиционеры не у всех есть, и эти «обочечники» ну просто достали! С закрытыми окнами в духоте долго не просидишь, а откроешь — вся пыль с обочины летит. В общем, надоело мне это дело, и я обочину чуть перекрыл. Так, чтобы они не летели там. Ну а если скорая, ГИБДД, другие спецслужбы — я бы пропустил, конечно.

И тут Виктор в боковое зеркало увидел, как справа его всеми способами пытается объехать очередной «обочечник» — белый Nissan Qashqai.

— Смотрю — сигналят, руками машут в окно, — вспоминает Виктор. — Ну, я к таким размахиваниям привык. Пробка едет — и я еду, все стоят — и я стою. И вот я остановился, а они из Nissan все машут мне.

И в какой-то момент я замечаю в зеркало, что из автомобиля выбегает женщина и мчится в мою сторону. Обегает мой самосвал, встает перед машиной и наставляет на меня пистолет.

Я в армии служил, в оружии понимаю. Судя по диаметру отверстия в стволе — точно не пневматика. Женщина поливала меня нецензурной бранью: мол, убери машину, дай проехать, а то застрелю. Я испугался не на шутку. Она еще в такой стойке стояла — скажем, как человек, реально намеревающийся сделать выстрел, готовый к отдаче. Это я потом узнал, что она полицейский и стойка эта ее — профессиональная. А в тот момент реально подумал, что пальнет. Сердечко колотилось, как у новорождённого!

Тут женщина подбежала к моей двери, кричала, ругалась. Потом, когда стала целиться в мое колесо, я немного успокоился. Думаю: «Если выстрелит — колесо рванет, и ее взрывной волной немного „остудит“».

В этот момент ее молодой человек или муж тоже вышел из машины. Достал из багажника огромный топор и двинулся в мою сторону. Орал, ругался, но, дойдя до кабины, развернулся и ушел.

И вот поток двинулся, обочина сузилась — больше по ней было не проехать. Виктор двигался в правой полосе, белый Nissan — в левой. Парочка догнала Виктора и, поравнявшись с ним, открыла окно.

— Продолжили оскорблять меня. Эмоции зашкалили уже, я крикнул мужчине: мол, поехали к заправке и выясним отношения по-мужски. На что я получил отказ. А потом женщина, которая целилась в меня из пистолета, снова выбежала из автомобиля, подбежала ко мне и распылила в лицо жидкость из баллончика. Я не успел закрыть окно… Левый глаз у меня сразу закрылся, правый — почти сразу тоже. Я полуслепой выскочил из кабины, она снова распылила в меня перцовую жидкость, прямо во второй глаз, в упор.

«Разойдитесь миром!»

Остановились какие-то водители, люди стали оказывать мне помощь, вызвали ГИБДД и полицию. Причем когда наряд приехал, на место прибыл какой-то подполковник из Серпухова, я не запомнил его фамилию. Он сразу пошел к этой парочке, сказав мне, что я ему неинтересен, попросил отойти, не вмешиваться. Другие полицейские невзначай спрашивали, есть ли у меня регистратор, предлагали не писать заявление: «Ну, поссорились, помирились. Надо нормально разъехаться, чтобы ни у кого не было в будущем проблем». Я сказал, что желания разойтись миром у меня никакого нет.

Сначала с места происшествия Виктор попытался добраться сам, но понял, что с такими глазами вести машину он не сможет. Вызвал такси, добрался до медучреждения.

В Алексинской больнице им. Снегирева его немедленно определили в стационар, где с ожогами глаз Виктор пробыл 24 дня.

— Работу водителя я потерял, на момент выписки был уже безработным,— говорит Виктор.

Рука руку?

— Пока был в больнице, никто моим делом не занимался, — говорит дальнобойщик. — Я обратился в полицию Серпухова: хулиганство произошло на их территории. Меня допросили, провели судмедэкспертизу.

И тут выяснилось, что моя обидчица — сама сотрудник полиции! Да еще и в чине майора, служит где-то в столичном главке.

Тогда у меня пазл и сошелся: и ее владение оружием, и ощущение полной безнаказанности, ну и волокита по моему заявлению туда же.

Серпуховские дознаватели возбудили дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Тогда, в 2021 году, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова комментировала: «Дознавателем Отдела дознания МУ МВД России „Серпуховское“ по факту дорожного конфликта, произошедшего на 98-м км автодороги М-2 „Крым“, возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ „Побои“».

Но потом, так и «не установив виновного», дело повесили «глухарем»: расследование приостановили.

Только через полтора года, когда Виктор нанял адвоката, дело удалось немного сдвинуть. Его защитник написал жалобу Бастрыкину, материалы забрал Следственный комитет, что и логично: раз фигурантка служит в полиции, то и расследовать дело ее же коллеги не должны.

— Там действия возможной фигурантки переквалифицировали на ст. 213 ч. 2 УК РФ (хулиганство с применением оружия) — это уже статья посерьезнее. Однако вызвали в СК всего раз, я дал объяснение какое-то. И уже почти год тишина. Никуда не вызывают, ничего не происходит. С результатами экспертизы никто нас не ознакомил, никаких движений. К слову, само исследование назначили только в июне 2023 года. На мои жалобы местные органы СК и прокуратуры даже не отвечают. Помогут ли вышестоящие инстанции?

Как стало известно Myslo, вторая сторона тоже писала на Виктора встречное заявление — за якобы разбитое стекло в машине. Как было на самом деле, мы не знаем, на видео этот момент не зафиксирован.

А вот всё остальное вполне себе задокументировано. В том числе и ожог роговицы глаз у Виктора подтвержден врачами. Однако привлекать к ответственности сотрудницу полиции никто почему-то не торопится. И они с супругом, кажется, чувствуют себя прекрасно.

— Неужели справедливости нет и не будет? — недоумевает Виктор Колдышев.

Он просит считать эту публикацию официальным обращением в органы СК и прокуратуру Московской области.

Как сообщили Myslo в Следственном отделе СК по городу Серпухову, в настоящее время расследование по делу о хулиганстве продолжается. Сейчас следователи с помощью экспертов пытаются установить степень тяжести вреда здоровью, причиненного Виктору. По словам руководителя отдела Александра Клейменова, только после этого следователи смогут окончательно квалифицировать действия фигурантов.