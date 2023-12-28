Предсказание таролога на 2024 год: у Овнов в жизни будет буря, а Козероги выйдут из тени

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Таролог Лилия Устенко (Instagram запрещен на территории РФ) сделала расклад на старших арканах, чтобы узнать, какие значимые события ждут представителей всех знаков зодиака в 2024 году.

Овен. Карта «Дьявол»

Год будет наполнен яркими событиями, жизнь — кипеть и бурлить. 2024 год для Овнов — время огромного потенциала. Вы можете достигнуть всего, что наметите.

Весь 2024 год ваши слова и мысли будут очень быстро материализовываться, так что позитивное мышление будет иметь решающее значение. Не экономьте, не отказывайтесь от своих желаний, мечтайте по-крупному и стройте далеко идущие планы.

В наступающем году на вашу голову неожиданно могут свалиться большие блага. Подготовьте себя к тому, чтобы принять их достойно, не нарушая божественные и человеческие законы.

Окружите себя доступными наслаждениями — вкусной едой, красивыми вещами и хорошим окружением. Будьте активными, старайтесь каждый день проводить ярко: путешествуйте, посещайте различные мероприятия, знакомьтесь с новыми людьми. Попробуйте то, что давно хотели, но никак не решались. Не время сомневаться, думайте быстро и действуйте смело!

Телец. Карта «Умеренность»

Наступающий год будет для вас одним из самых спокойных в жизни. Карты говорят: вы будете наслаждаться комфортом и стабильностью, но при одном условии — если будете принимать решения в соответствии с желаниями своей души. Честно говоря, выбора у вас нет. Не будете поступать так, как действительно хотите — душа все равно попытается достучаться до вас всеми возможными способами.

2024 год — благоприятное время, чтобы заняться саморазвитием, прислушаться к внутреннему голосу, изучить системы самопознания, позволяющие выявить таланты и повернуть жизнь к лучшему.

Это период для пересмотра своей жизни. Подумайте о том, насколько вы удовлетворены тем, чем занимаетесь. Если мечтали о каком-то деле и откладывали, потому что не видели в этом перспектив или боялись насмешек, — сейчас самое время заняться. В вас может проснуться творческая энергия, захочется творить, писать стихи, участвовать в любительских спектаклях, заняться рукоделием. Непременно все это реализуйте!

Подсказка: раскрывать свой потенциал лучше всего в уединении. Идеальное время для прихода музы — сумерки: вы будете ощущать небывалый подъем и работоспособность.

Близнецы. Карта «Башня»

В 2024 году скучно вам точно не будет! Для вас наступает время перемен, так что будьте готовы к трансформации. Жизнь после 2024 года может разделиться на «до» и «после», жить как раньше уже не получится.

Ближайшие двенадцать месяцев станут временем пробуждения ото сна и строительства. Как в прямом смысле — вас может затянуть стройка и ремонт, так и в переносном — в корне может измениться ваше мировоззрение.

Все ненужное и тянущее вас на дно будет отваливаться. Как воспринимать эти перемены, зависит только от вас. Вы можете радоваться новому этапу или горевать о том, что жизнь несправедлива. Чтобы сохранить психическое здоровье, воспринимайте каждое событие как шанс совершить рывок, как подсказку, где в жизни есть несовершенства.

Интуиция усилится, поэтому смело прислушивайтесь к ней, особенно если вами долгое время управлял голос разума.

Будьте активны, прислушивайтесь к пространству, чтобы молниеносно среагировать, перестроиться под меняющийся мир и попасть в благоприятный поток, избежав разрушений.

Рак. Карта «Император»

Этот год пройдет для вас под мужской энергией Ян, причем и у мужчин, и у женщин. Вы можете стать более активными, предприимчивыми, настойчивыми, захотите ярче проявляться в социуме, получить карьерные достижения.

Это хорошее время для сепарации и становления на ноги. Если до этого вы жили за чужой счет, то пришло время взять все в свои руки и нести ответственность за судьбу самостоятельно.

2024 год может резко продвинуть вас по карьерной лестнице, принести повышение заработной платы, но только если вы не будете избегать ответственности. Так что смело прописывайте цели, стройте пошаговые планы и следуйте им: настойчивость и сила воли вам помогут.

Будьте инициативными, предлагайте идеи, которые пришли вам в голову, не бросайте дело на половине пути. Не бойтесь быть лидером. А еще год хорош для открытия бизнеса.

Лев. Карта «Колесница»

2024 год принесет много движения. Вы станете более активными, предприимчивыми и настойчивыми. Захочется ярко проявляться в социуме, стремиться к карьерным достижениям. Все получится, если активизируете волю к победе на максимум.

В этот год вам будет все по плечу, если постараетесь. Ставьте большие цели, разделяйте их на мелкие и идите вперед шаг за шагом. Но помните: в одиночку достигать больших успехов сложно. Так что в 2024-м собирайте вокруг себя команду, которую будет приятно возглавить. Делегируйте обязанности, доверяйте другим часть своих дел, только не переделывайте потом, руководствуясь принципом «Я лучше сам!». Обратите внимание на интернет, если вы еще не используете его в своей деятельности. Мировая сеть даст возможность для продвижения вашего товара, услуг или расширения бизнеса.

Активным год будет и в физическом плане: может появиться более подвижная работа, командировки и самое приятное — путешествия. Любые поездки откроют новые перспективы и подарят интересные знакомства. Совершайте длительные прогулки, добавьте в свой день пробежки, ходите в походы. Если есть желание, научитесь водить транспортное средство, это будет даваться легко. Движение может быть связано и с переездом. Если давно мечтали сменить место жительства — 2024 год для этого отлично подходит.

«Колесница» повлияет и на ваши отношения. Можно встретить нового партнера, отношения с которым будут развиваться крайне стремительно. Возможно повышенное либидо, планирование свадьбы, совместных целей, рождение ребенка.

Дева. Карта «Иерофант»

В наступающем году дела семьи выйдут на первый план, поэтому основная доля вашего внимания будет направлена на эту сферу. Самое время наладить отношения со всеми, с кем конфликтовали, простить обиды, помирить враждующих родственников.

В этом году организовывайте совместные посиделки, собирайте семью за большим столом, отмечайте вместе праздники. Если у вас семейные традиции, следуйте им, если нет — придумайте свои собственные.

В 2024 году в вашей семье возможно пополнение. Если пока вы не обзавелись узами брака, в этом году велик шанс встретить человека, с которым завяжутся семейные отношения.

Для Дев наступающий год удачен с точки зрения получения дополнительного образования и новых навыков. Важно не просто складывать сертификаты на полочку, а активно применять полученные знания в жизни. В 2024 году вы можете встретить учителя и духовного наставника, который поможет в развитии личности. Также в этот период в вашу жизнь могут ворваться эзотерические знания. Благоприятно изучать системы самопознания, психологию и философию. Также вас может заинтересовать религия.

Если знаний в какой-то сфере у вас достаточно, попробуйте их систематизировать, чтобы делиться с другими. Можно выпускать методички, написать книгу или завести экспертный блог.

Весы. Карта «Повешенный»

Пугаться названия карты не стоит. Для вас 2024 год будет временем, когда придется научиться доверять Высшим силам. Вы столкнетесь с ситуациями, на которые не сможете повлиять, поэтому останется лишь наблюдать, что происходит вокруг, и терпеливо ждать.

Жизнь может повернуться на 180 градусов. Не бойтесь. Все, что уйдет, нужно отпустить с благодарностью. Цепляться за прошлое не нужно, смело идите в новое.

Если до этого вы были угодливым человеком и часто ущемляли свои интересы ради других, то жизнь заставит проходить уроки по поднятию своей самоценности. Сопротивляться бесполезно, лучше учитесь выставлять личные границы и говорить нет.

Пересмотрите свое поведение и по отношению к другим. Вы сами-то не нарушаете чужие границы, пытаясь причинить добро, когда вас об этом не просят?

2024 год будет отличным периодом для того, чтобы поправить здоровье, отдохнуть в санатории, пройти диагностику и перейти на правильное питание. Если у вас есть хронические заболевания, полезно будет присмотреться к нетрадиционным методам лечения.

Внимательно следите за своим телом. Оно должно почувствовать вашу любовь и заботу через тактильность — посещайте массаж, сауну, спа- процедуры.

Скорпион. Карта «Влюбленные»

Наступающий год заставит вас обратить внимание на окружающее пространство, в первую очередь на отношения с людьми. Вашему партнеру может потребоваться много любви и внимания. Сделайте акцент на нежность, деликатность и тактильные удовольствия.

В рабочей сфере в 2024 году Скорпионам нужно быть более мягкими с коллегами и партнерами. Создайте приятную атмосферу в коллективе, поддержите окружающих добрым словом и больше общайтесь. Вообще, в новом году не стоит отказываться от знакомств, встреч, поездок и вечеринок. Неожиданное партнерство может привнести в жизнь новые возможности.

Проживите 2024 год ярко, идите людям навстречу и открывайте сердце для радостного и легкого общения. Уделяйте внимание красоте и качеству вещей, которые вас окружают. Добавьте дому и рабочему кабинету немного уюта, создайте места для отдыха. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу: он подскажет, как лучше реализовать потребность в красоте и уюте. 2024 год — отличное время, чтобы сместить фокус внимания на внутренние желания и чувства, поработать над самооценкой и обрести внутреннюю опору. Если у вас есть комплексы, непринятие внешности, нелюбовь к себе, то это время идеально подойдет, чтобы привести себя в порядок ментально.

А еще в новом году дарите подарки близким — без повода, бескорыстно и без ожидания восхищения.

Стрелец. Карта «Верховная жрица»

Для вас 2024-й станет годом, когда может сильно обостриться интуиция. Игнорировать ее не стоит! Внутренний голос приведет вас в нужное место и в нужное время.

Эти 12 месяцев не подходят для того, чтобы активно влиять на события, вмешиваться в происходящее. Станьте пассивным наблюдателем, лодочкой, которую несет поток по реке жизни.

Наступающий год станет для Стрельцов отличным временем для вскрытия тайн, историй, скелетов в шкафах и поисков давно затерянных документов. Информация может сама идти к вам в руки, поэтому если вы давно хотели что-то узнать, займитесь этим в 2024 году. Но помните: полученной информацией нужно воспользоваться на благо себе и окружающим, а не в качестве компромата.

Многим представителям знака захочется изучить таро, нумерологию и другие системы самопознания. Смело включайтесь в процесс, изучайте все, что связано с эзотерикой, психологией и бессознательным человека. Вас ждут в этом удивительные открытия!

В целом год будет довольно плавным и гармоничным. Окружающее пространство захочется сделать уютнее, гостеприимнее. Наладить захочется и взаимоотношения — с родителями, родственниками со стороны двух родов и т. д. А еще в семье Стрельцов может появиться радость — долгожданный ребенок, который объединит и примирит мужской и женский род.

Козерог. Карта «Звезда»

В следующем году Козерогам нужно будет выйти из тени, энергия потребует от вас яркости и заметности. Отсидеться в стороне больше не получится. А еще вам категорически запрещается сомневаться в своих силах и способностях!

Покажите свои таланты и смело заявите о себе. Чем больше вы будете проявлять себя в следующем году, тем лучше.

2024-й — отличное время, чтобы заняться самооценкой, если с ней есть проблемы. Нарабатывайте самоценность, верьте в свои таланты, не обесценивайте себя и других. Подумайте, как вы можете принести пользу людям. Например, расскажите историю о прохождении трудностей, делитесь творчеством.

Период отлично подходит, чтобы сменить имидж, стать более ярким и заметным. Хотите креативную стрижку иди окрашивание? Дерзайте и ловите на себе взгляды!

Находитесь в центре крупных событий. В этот год благоприятно посещать места, в которых люди выражают себя через творчество, раскрывают душу — театры, выставки, концерты, перформансы и т. д. Вдохновение можно найти и в книгах. Наполняйте себя, и, возможно, вам самим захочется творить. Любое творчество в 2024 году принесет плоды и поможет проявиться и раскрыть себя. Смело пробуйте новое, экспериментируйте.

Водолей. Карта «Справедливость»

В этот период вы будете собирать плоды, посеянные ранее. Какие семена (благостные или не очень) вы посеяли, такого результата и ждите.

В благоприятном варианте вас ждет успех в задуманных делах, неожиданные приятные события, информация и люди, которые помогут в реализации идей. Это хорошее время, чтобы восстановить баланс в жизни: работа/отдых, материальное/духовное, работа/семья, брать/отдавать и т. д. Необходимо остановиться, замедлиться, чтобы многое переосмыслить: чем вы занимаетесь в профессиональном смысле, насколько реализованы в этом, в каких отношениях состоите, приносят ли они удовольствие и радость, чего достигли в собственном развитии. Если что-то вас не устраивает, подумайте, почему так вышло.

2024 год поможет увидеть причинно-следственные связи, корень проблемы и изменить положение вещей. Необходимо всеми способами делать жизнь понятней, искать для себя объяснения и ответы на те или иные вопросы.

Пересмотрите принципы и жизненные установки, обратите внимание на автоматические действия, которые вы делаете по привычке, неосознанно. Возможно, окажется, что многие вещи, которым вы следуете, устарели или были навязаны. Перетрясите рюкзачок с установками и оставьте только то, что откликается именно вам.

Период крайне благоприятный для получения качественного образования, повышения уровня квалификации. Не жалейте на это средств, выбирайте лучшее, престижное, статусное для вас.

В наступающем году крайне важно навести порядок в документах, стать кристально чистым человеком для государства — заплатить налоги, оформить необходимые субсидии, договоры, заменить просроченные документы, лицензии и т. д. Важно вести любую деятельность законно: быть официально оформленным на работе, не прибегать к серым и мошенническим схемам. Не последуете этому правилу — будете первым, за кем придут, даже если у всех вокруг до этого «прокатывало».

Рыбы. Карта «Луна»

Волшебный, но непростой период. Рыбам в 2024 году предстоит путешествие в неизведанную даль, которая лежит за порогом собственных страхов. Это время, когда придётся погрузиться в бессознательное, мир своих эмоций и страхов.

В наступающем году вы можете встать на истинный путь. Но воспользуетесь вы этим шансом или нет, зависит только от вас.

Для Рыб наступающий год — время огромного потенциала. Вы сможете достигнуть всего, что только наметите, если будете непоколебимо верить в себя. Крайне важно будет вырабатывать позитивное мышление, потому что слова и мысли будут очень быстро материализовываться. Подумайте, куда направите свой фокус внимания, — это и будет притягиваться.

Когда будете выбирать, куда направить энергию, не ограничивайте себя, мечтайте по-крупному и стройте далеко идущие планы. Доски желаний, визуализация — сейчас вам все в помощь!

Важно: окружайте себя людьми, которые верят в ваш успех и подпитывают развитие. И наоборот, ограничьте общение с теми, кто раздувает страхи и транслирует негатив. Фильтруйте потоки информации. Соцсети, новости — уберите все, что выбивает вас из позитивного настроя и вызывает беспокойство. Будьте готовы к тому, что окружение может полностью смениться.

Прислушивайтесь к интуиции, она приведет вас к полезным и нужным людям. Сны могут стать ярче и будут нести в себе тайные смыслы, которые вы должны будете разгадать сами. В них может крыться подсказка: информация о будущих событиях, варианты выхода из сложной ситуации. Луна также является картой беременности — в этот период к вам может прийти ребенок.