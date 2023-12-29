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Контрольная закупка Myslo: попробовали бюджетную икру из супермаркетов

Контрольная закупка Myslo: попробовали бюджетную икру из супермаркетов

Мы купили ту самую икру со скидкой в сетевых магазинах. Итоги проверки нас шокировали: оценку отлично не получил никто! Рассказываем, чтобы вы не попались на удочку и не купили вместо деликатеса сомнительный продукт.

В прошлом году мы уже тестировали икру, но и в этом не смогли пройти мимо: почти все торговые сети перед Новым годом предлагают икру со скидкой. Алюминиевую баночку с деликатесом можно купить не дороже 400 рублей. Чудеса какие-то! Ну что ж, проверим…

Скажем сразу: мы решили даже не выставлять оценки, потому что три образца вообще не прошли нашу проверку. Это была явно не лучшая дегустация.

Если на фото икра покажется вам привлекательной, знайте, что это заслуга фотографа. В жизни желания съесть что-нибудь из этого не было совсем.

PAV-2299.jpg

«Путина», сеть магазинов «Да!»

Производитель:  ООО «Путина», Санкт-Петербург.

Состав: икра-зерно лососевых рыб, соль пищевая, масло подсолнечное, рафинированное, консерванты (сорбиновая кислота, бензоат натрия), стабилизатор (ксантановая камедь), краситель (кармуазин).

PAV-2305.jpg

Вес: 95 г. 

Цена: 349,90 руб. со скидкой (полная цена — 399,90 руб.).

PAV-2314.jpg

В банке много жидкости, сверху сгустки. Икра водянистая и очень соленая. Немного горчит и по вкусу отдает таранкой. Конечно, до очень качественной и вкусной икры этой далековато. Но за такие деньги это оказалось одним из лучших вариантов.

Зачет.

 

PAV-2300.jpg

«Тунгутун», гипермаркет «Глобус»

Производитель:  ООО «Северовосточная компания ЛТД», Москва. 

Состав: икра, соль пищевая, консерванты: Е200, Е211, стабилизатор Е412, агент антислеживающий Е536.

PAV-2306.jpg

Вес: 95 г. 

Цена: 329,99 руб. со скидкой по карте (полная цена — 389,99 руб.).

PAV-2317.jpg

В прошлом году икра «Тунгутун» была в лидерах и получила 4,5 балла из 5 возможных. В этом году она явно подкачала. Сначала вопросы вызвал слишком яркий цвет. Икринки очень легко лопаются и горчат. Нам эта икра показалась невкусной. Покупать такое мы вам не рекомендуем.

 

PAV-2301.jpg

«Камчатское море», торговая сеть «Магнит»

Производитель: ООО «Пеккони», Московская область, Подольск.

Состав: икра лососевая зернистая, соль, масло растительное, консерванты Е200 (сорбиновая кислота), Е211 (бензоат натрия), влагоудерживающий агент Е422 (глицерин), загуститель — Е412 гуаровая камедь, Е415 (ксантановая камедь).

PAV-2308.jpg

Вес: 95 г. 

Цена: 249,99 руб. со скидкой (полная цена — 349,99 руб.).

PAV-2320.jpg

Даже на фото видно консистенцию этой икры, она как будто в желе. Судя по составу, это из-за глицерина. Икра несоленая, со сладковатым привкусом, похожа на синтетическую. Рыбный вкус чувствуется только слегка.

Не рекомендуем.

 

PAV-2302.jpg

«Свежий улов», торговая сеть «Пятерочка»

Производитель:  ООО «РК „Три кита“», Московская область, Дмитровский район, рп. Некрасовский.

Состав: икра горбуши, соль, масло растительное, консерванты: сорбиновая кислота (Е200), бензоат натрия (Е211), загустители, стабилизаторы: Е412, Е415, Е425, декстроза.

PAV-2310.jpg

Вес: 95 г. 

Цена: 269,99 руб. со скидкой по карте (полная цена — 359,99 руб.).

PAV-2323.jpg

Еще хуже, чем все предыдущие образцы. Очень странный вкус, икра как будто сладкая. По консистенции похожа на таблетки в желатиновой оболочке, икринки плохо лопаются. 

И самое неприятное — после этой икры во рту остается неприятное ощущение рыбьего жира с чем-то синтетическим. Покупать такое не стоит.

 

PAV-2303.jpg

«Сделано в море», гипермаркет «Глобус»

Производитель: ООО «Путина», Санкт-Петербург.

Состав: икра-зерно лососевых рыб, соль пищевая, масло подсолнечное, рафинированное, консерванты (сорбиновая кислота, бензоат натрия, стабилизатор (ксантановая камедь) краситель (кармуазин).

PAV-2312.jpg

Вес: 95 г. 

Цена: 359,99 руб. со скидкой по карте (полная цена — 429,99 руб.).

PAV-2325.jpg

Соленая, не самый приятный вкус, много жидкости. Привкус таранки, как и в первом образце. Как оказалось, производитель у этого бренда такой же, как и у первого, и на вкус они почти одинаковые. Это не высший сорт, но есть можно. Если хотите сэкономить, такую икру можно и купить. Этот и первый образец условно прошли проверку.

 

И для этого есть еще одна причина помимо вкуса. Мы залили кипятком немного икры каждого образца. У первого и последнего вода не стала такой оранжевой, как у второго, третьего и четвертого.

После кипятка икринки свернулись, но не уменьшились в размерах. Скорее всего, внутри все-таки настоящая икра, пусть и не самого высокого качества.

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