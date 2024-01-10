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Как выглядит подземный переход на ул. Каминского после ремонта
Фото Дмитрия Дзюбина

Как выглядит подземный переход на ул. Каминского после ремонта

Фоторепортаж Myslo.

Ремонт перехода должен был завершиться до конца 2023 года. Немного опоздали, но сейчас работы в подземке находятся в завершающей стадии: строители затирают плитку. 

В 2022 году Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У исторического центра города появится единый туристический код. Это касается новых указателей с навигацией, аншлагов, арт-объектов и туристско-информационных центров, нестационарных торговых объектов, лавочек и урн. Дизайнерское оформление получили подземные переходы на улицах Мосина и Каминского. 

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сегодня, в 16:55 +3
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