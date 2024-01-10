Как выглядит подземный переход на ул. Каминского после ремонта

Фото Дмитрия Дзюбина

Ремонт перехода должен был завершиться до конца 2023 года. Немного опоздали, но сейчас работы в подземке находятся в завершающей стадии: строители затирают плитку.

В 2022 году Тула вошла в число победителей конкурса Ростуризма по обустройству туристических центров городов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». У исторического центра города появится единый туристический код. Это касается новых указателей с навигацией, аншлагов, арт-объектов и туристско-информационных центров, нестационарных торговых объектов, лавочек и урн. Дизайнерское оформление получили подземные переходы на улицах Мосина и Каминского.

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