В Новомосковске ликвидируют аварию на теплосетях

11 января в Новомосковске приступили к ликвидации аварии на улице Трудовые Резервы.
Как рассказали в администрации города, порыв трубопровода 400-го диаметра произошел несколько дней назад. Однако проводить работы по сбросу теплоносителя в условиях сильных заморозков было невозможно.
Для полноценного ремонта начали полностью сливать систему и принялись останавливать сразу два центральных тепловых пункта.
На месте аварии побывал глава администрации МО Новомосковск Руслан Бутов. По его информации, аварийная ситуация не повлияла на надежность теплоснабжения в городе, подпитку увеличили, теплоносителя было достаточно для штатной работы котельных.
До конца дня работы будут полностью завершены.