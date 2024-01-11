В Новомосковске ликвидируют аварию на теплосетях

Источник: https://vk.com/nmosk.tularegion

Прорыв трубопровода 400-го диаметра был в городе несколько дней назад.

11 января в Новомосковске приступили к ликвидации аварии на улице Трудовые Резервы.



Как рассказали в администрации города, порыв трубопровода 400-го диаметра произошел несколько дней назад. Однако проводить работы по сбросу теплоносителя в условиях сильных заморозков было невозможно.

Для полноценного ремонта начали полностью сливать систему и принялись останавливать сразу два центральных тепловых пункта.





На месте аварии побывал глава администрации МО Новомосковск Руслан Бутов. По его информации, аварийная ситуация не повлияла на надежность теплоснабжения в городе, подпитку увеличили, теплоносителя было достаточно для штатной работы котельных.



До конца дня работы будут полностью завершены.