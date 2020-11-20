7 лучших комментариев: 13 - 20 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Каток в подземном переходе на ул. Мосина: туляки скользят на работу
- 2 -
В России увеличилось количество увольнений из-за постов в соцсетях
- 3 -
Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туле возросло до 10: подробности аварии
- 4 -
Из-за гололеда в травмпункты Тулы обратился 81 человек
- 5 -
В Тульском экзотариуме варан напал на зоотехника
- 6 -
Пойдет ли Алексей Дюмин на второй срок губернатором Тульской области?
- 7 -
Новый год по расписанию: в Тульской области не будут вводить жёсткие ограничения
Опрос
Лучший комментатор - ...