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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 13 - 20 ноября

7 лучших комментариев: 13 - 20 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Каток в подземном переходе на ул. Мосина: туляки скользят на работу

 

- 2 -

В России увеличилось количество увольнений из-за постов в соцсетях

 

- 3 -

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туле возросло до 10: подробности аварии

 

- 4 -

Из-за гололеда в травмпункты Тулы обратился 81 человек

 

- 5 -

В Тульском экзотариуме варан напал на зоотехника

 

- 6 -

Пойдет ли Алексей Дюмин на второй срок губернатором Тульской области?

 

- 7 -

Новый год по расписанию: в Тульской области не будут вводить жёсткие ограничения

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Автор: Алексей Герасимов
вчера, в 18:59 +12
7 лучших комментариев: 6 - 13 ноября
7 лучших комментариев: 6 - 13 ноября
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