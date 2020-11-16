Новый год по расписанию: в Тульской области не будут вводить жёсткие ограничения

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Но ситуация может измениться в любой момент. Этот вопрос обсуждался на совещании у губернатора.

Алексей Дюмин поручил главному санитарному врачу Тульской области совместно с региональным правительством подготовить предложения по проведению новогодних мероприятий с учетом эпидобстановки.

Губернатор отметил, что в области уже начали украшать улицы, но пока нельзя однозначно сказать, какая ситуация сложится в конце декабря. Стоит быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к ухудшению эпидобстановки.

– Новогодние праздники в Туле будут. Конечно, они пройдут не в тех масштабах, которые были ранее, без массовых гуляний. Но и загонять людей по домам, запрещать встречать Новый год мы не будем. Мы не имеем права лишать людей праздника. Крайне важно отработать до деталей меры безопасности, – подчеркнул Алексей Дюмин.