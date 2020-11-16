новости
новости
Регистрация
Новый год по расписанию: в Тульской области не будут вводить жёсткие ограничения
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Новый год по расписанию: в Тульской области не будут вводить жёсткие ограничения

Но ситуация может измениться в любой момент. Этот вопрос обсуждался на совещании у губернатора.

Алексей Дюмин поручил главному санитарному врачу Тульской области совместно с региональным правительством подготовить предложения по проведению новогодних мероприятий с учетом эпидобстановки.

Губернатор отметил, что в области уже начали украшать улицы, но пока нельзя однозначно сказать, какая ситуация сложится в конце декабря. Стоит быть готовыми к любому развитию событий, в том числе и к ухудшению эпидобстановки.

– Новогодние праздники в Туле будут. Конечно, они пройдут не в тех масштабах, которые были ранее, без массовых гуляний. Но и загонять людей по домам, запрещать встречать Новый год мы не будем. Мы не имеем права лишать людей праздника. Крайне важно отработать до деталей меры безопасности, – подчеркнул Алексей Дюмин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:07 +3
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областиоперативное совещание у губернаторановогодние праздникипрофилактика коронавирусаограничения из-за коронавируса
Люди
Алексей Дюмин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском экзотариуме варан напал на зоотехника
В Тульском экзотариуме варан напал на зоотехника
В Большой Туле заменят аварийный участок водопровода
В Большой Туле заменят аварийный участок водопровода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.