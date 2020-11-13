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7 лучших комментариев: 6 - 13 ноября

7 лучших комментариев: 6 - 13 ноября

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Дистанционка для тульских школьников и студентов колледжей отменяется

 

- 2 -

Алексинцу не продали маску в аптеке, так как он пришел туда без маски

 

- 3 -

Утверждена новая комплектация автомобильной аптечки: там должны быть маски и перчатки

 

- 4 -

Тульский рыбак поймал 20-килограммового толстолобика

 

- 5 -

Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу

 

- 6 -

Скандал с интимным видео Артема Дзюбы: футболист попросил помощи ФСБ через тульские связи

 

- 7 -

Дольщики ЖК «Современник» впервые увидели свой двор: реальность превзошла ожидания

 

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Автор: Алексей Герасимов
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9 лучших комментариев: 30 октября - 6 ноября
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