7 лучших комментариев: 6 - 13 ноября
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
- 1 -
Дистанционка для тульских школьников и студентов колледжей отменяется
- 2 -
Алексинцу не продали маску в аптеке, так как он пришел туда без маски
- 3 -
Утверждена новая комплектация автомобильной аптечки: там должны быть маски и перчатки
- 4 -
Тульский рыбак поймал 20-килограммового толстолобика
- 5 -
Туляков приглашают на автобусную экскурсию по городу
- 6 -
Скандал с интимным видео Артема Дзюбы: футболист попросил помощи ФСБ через тульские связи
- 7 -
Дольщики ЖК «Современник» впервые увидели свой двор: реальность превзошла ожидания
Опрос
Лучший комментатор - ...