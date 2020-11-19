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Из-за гололеда в травмпункты Тулы обратился 81 человек

Из-за гололеда в травмпункты Тулы обратился 81 человек

У большинства – переломы запястий или голеностопов.

Ночью в Туле прошел ледяной дождь, и улицы города покрылись тонким слоем льда

К этому часу в травмпункт Ваныкинской больницы и травмпункт на улице Чаплыгина обратился 81 человек. В основном люди обращаются с переломами запястий или голеностопов. 

Непогода поспособствовала и увеличению ДТП. Напомним, утром мы писали про дальнобойщиков, которые вытаскивали из кювета самосвал с помощью соли, и про машину САХ, врезавшуюся в бетонный столб.

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:02 +7
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