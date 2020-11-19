Из-за гололеда в травмпункты Тулы обратился 81 человек

Ночью в Туле прошел ледяной дождь, и улицы города покрылись тонким слоем льда.

К этому часу в травмпункт Ваныкинской больницы и травмпункт на улице Чаплыгина обратился 81 человек. В основном люди обращаются с переломами запястий или голеностопов.

Непогода поспособствовала и увеличению ДТП. Напомним, утром мы писали про дальнобойщиков, которые вытаскивали из кювета самосвал с помощью соли, и про машину САХ, врезавшуюся в бетонный столб.