Пойдет ли Алексей Дюмин на второй срок губернатором Тульской области?

В последнее время ходит много слухов о возможном переводе главы региона в Москву.

Информационное агентство URA.RU опубликовало статью, посвященную губернатору Тульской области Алексею Дюмину. Поводом стала онлайн-встреча главы региона с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Портал отмечает, что это событие стало уникальным. По информации журналистов, до конца года больше ни у кого из четырех глав регионов, у которых заканчиваются полномочия в 2021 году, не планируется встреч с Путиным.

– Более того, за год до голосования Путин не встречался ни с кем и из девяти глав, которые участвовали в губернаторских выборах в 2020 году, — отмечает информационное агентство.

Сообщается, что задачи, которые поставил Президент перед Алексеем Дюминым, — общефедеральные. По мнению политолога Александра Асафова, в случае успешного решения проблем опыт Тульской области может быть распространен на другие регионы.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в качестве примера назвал схему по расселению аварийного жилья:

– Регион взял инициативу в свои руки, даже в отсутствии в какой-то момент федерального финансирования — когда закончилась федеральная программа по переселению из аварийного жилья, область запустила региональную программу (потом федеральная программа была возобновлена).

Кандидат политических наук из Тулы Анастасия Лаврикова считает, если Дюмин выдвинет свою кандидатуру на новый губернаторский срок, «то он ожидаемо будет выбран. Хотя существует разная информация относительно его перспектив».

Один из политологов уверен, что встреча Путина и Дюмина — сигнал, что губернатор остается работать в Тульской области:

– Дюмин как губернатор оказался очень неплох. Смог мобилизовать различные ресурсы. Намек Президента надо расшифровывать как-то, что у Дюмина еще остались незавершенные дела в Тульской области и пока нужно остаться.

В интервью URA.RU Алексей Геннадьевич заявил, что еще не думал о выдвижении на второй губернаторский срок.

– Еще почти целый год мне предстоит работать в должности губернатора Тульской области. И сделать нужно очень много. В первую очередь — для решения вопросов, о которых шла речь на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным. Именно на это сейчас направлено всё мое внимание.

Губернатор не стал комментировать слухи о его возможном переводе в Москву, сказав, что слухи его не интересуют.