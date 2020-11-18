Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туле возросло до 10: подробности аварии

По предварительным данным, женщина – водитель автомобиля Ford Ecosport выехала на встречку и влетела в пассажирский микроавтобус.

Число пострадавших в ДТП с маршруткой возросло до десяти человек. Напомним, авария случилась вечером 18 ноября в Туле на улице Скуратовской, неподалеку от поворота на деревню Варваровка.

Myslo стали известны подробности происшествия. По предварительным данным, женщина – водитель автомобиля Ford Ecosport выехала на встречку и врезалась в маршрутку №62. После столкновения кроссовер отбросило на обочину в фонарный столб. Сила столкновения была такова, что правое переднее колесо машины оторвалось и его буквально вбило под переднюю часть пассажирского микроавтобуса.

В данный момент известно, что в больницу доставлены десять человек: оба водителя и восемь пассажиров маршрутки. Среди пострадавших трое — несовершеннолетние.

Обстоятельства происшествия выясняются.