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Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туле возросло до 10: подробности аварии

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туле возросло до 10: подробности аварии

По предварительным данным, женщина – водитель автомобиля Ford Ecosport выехала на встречку и влетела в пассажирский микроавтобус.

Число пострадавших в ДТП с маршруткой возросло до десяти человек. Напомним, авария случилась вечером 18 ноября в Туле на улице Скуратовской, неподалеку от поворота на деревню Варваровка.

Myslo стали известны подробности происшествия. По предварительным данным, женщина – водитель автомобиля Ford Ecosport выехала на встречку и врезалась в маршрутку №62. После столкновения кроссовер отбросило на обочину в фонарный столб. Сила столкновения была такова, что правое переднее колесо машины оторвалось и его буквально вбило под переднюю часть пассажирского микроавтобуса.

В данный момент известно, что в больницу доставлены десять человек: оба водителя и восемь пассажиров маршрутки. Среди пострадавших трое — несовершеннолетние.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 1
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 2
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 3
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 4
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 5
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 6
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 9
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 11
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 12
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 14
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 15
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 18
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 24
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 31
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ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 33
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 34
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 35
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 36
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 37
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 38
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 39
ДТП с маршруткой в Скуратово, Фото: 40
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Авторы: Сергей Стариков, Кристина Вернигорина
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