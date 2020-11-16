В Тульском экзотариуме варан напал на зоотехника

Фото: пресс-служба Тульского экзотариума

В Тульском экзотариуме произошло пополнение – самка шлемоносного василиска отложила 13 яиц. Для успешной инкубации семи малышей ведущий зоотехник Дарья Змеева поместила часть яиц в перлитовую крошку – примерно через месяц василиски вылупятся и начнут самостоятельно питаться. В родительской опеке малыши не нуждаются, более того – родительские особи могут принять малышей за еду и съесть их.

На фото - самка шлемоносного василиска с яйцами

Часть отложенных самкой яиц оказались жировыми – было решено скормить их живущим по соседству капским варанам, ведь эти белые шарики – кладезь полезных веществ. Во время кормления один из варанов и вцепился зубами в руку Дарьи. Укус этой ящерицы довольно болезнен, но не опасен, поэтому с капскими варанами можно работать без дополнительной защиты. Нападающий был быстро водворен обратно в террариум и сразу же приступил к трапезе.