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23 января в Туле состоится Всероссийская акция
Фото из архива Myslo.

23 января в Туле состоится Всероссийская акция

Акция «Добрая суббота» станет традиционной.

23 января в соцсети ВКонтакте стартует Всероссийская акция «Добрая суббота». Инициаторами выступили участники сообщества конкурса для школьников «Большая перемена», они предложили ребятам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек. 

Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе. 

Как сообщает министерство образования Тульской области, к участию в акции «Добрая суббота» приглашаются школьники, их родители, бабушки, дедушки и педагоги. Самые активные участники смогут получить призы от конкурса термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.

Подробности на странице акции ВКонтакте.

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