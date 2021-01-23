23 января в Туле состоится Всероссийская акция

Фото из архива Myslo.

23 января в соцсети ВКонтакте стартует Всероссийская акция «Добрая суббота». Инициаторами выступили участники сообщества конкурса для школьников «Большая перемена», они предложили ребятам и их родителям начать новый год с добрых дел и полезных привычек.

Цель акции – познакомить школьников с волонтерской деятельностью, вовлечь в добровольческое движение в своем регионе.

Как сообщает министерство образования Тульской области, к участию в акции «Добрая суббота» приглашаются школьники, их родители, бабушки, дедушки и педагоги. Самые активные участники смогут получить призы от конкурса термосы, настольные игры для всей семьи, наборы для пикника и пледы.

Подробности на странице акции ВКонтакте.