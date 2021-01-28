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Тулячку прогнали с могилы Жанны Фриске за попытку приготовить приворотный суп со снегом
Фото: eg.ru

Тулячку прогнали с могилы Жанны Фриске за попытку приготовить приворотный суп со снегом

Раскрыта тайна появления лепестков роз на месте, где похоронена певица.

На могиле певицы Жанны Фриске регулярно появляются лепестки роз. По словам охранников кладбища, через некоторое время они заметили, лепестки приносят молоденькие девушки и происходит это только зимой.
 
А недавно случайно выяснилось, что с помощью снега с могилы певицы делают привороты. Об этом заявила одна из посетительниц:
 
«А потом однажды нам девушка прям так и заявила: „Где тут у вас могила Фриске, на которой можно парня приворожить?“ Мы подумали, что сумасшедшая какая-то, а она рассказала, что из Тулы ради этого приехала, показала даже инструкцию, что делать надо, там сказано, что как собранный снег растает, надо его в суп добавить парню. Мы эту девушку назад в Тулу и выпроводили, а потом вспомнили, что правда ведь каждую зиму приходят и раскидывают лепестки. Вот что только народ не выдумает!» — рассказал охранник корреспонденту «Экспресс Газеты».
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