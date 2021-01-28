Тулячку прогнали с могилы Жанны Фриске за попытку приготовить приворотный суп со снегом

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На могиле певицы Жанны Фриске регулярно появляются лепестки роз. По словам охранников кладбища, через некоторое время они заметили, лепестки приносят молоденькие девушки и происходит это только зимой.

А недавно случайно выяснилось, что с помощью снега с могилы певицы делают привороты. Об этом заявила одна из посетительниц: