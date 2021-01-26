На Казанской набережной поставили первую в Туле подземную мусорную площадку: видео

Планируется, что технологию внедрят и в других местах города.

Недавно на Казанской набережной в Туле появилась первая в области подземная контейнерная площадка. Проект был разработан Малиновским комбинатом железобетонных изделий и городской администрацией. Главный плюс такой контейнерной площадки — эстетичность, отсутствие грязи и другой антисанитарии.

Максим Портнов, генеральный директор Малиновского комбината железобетонных изделий:

Максим Портнов – После массовых мероприятий локально установленные урны не справляются с потоком мусора. А поставить где-то открытые баки — это, во-первых противоречит санитарным нормам, а во-вторых, как минимум, портит ландшафт. Поэтому было решено поставить данную систему. Она широко применяется в странах Европы и на территории некоторых стран бывшего СНГ.

Как рассказал глава Центрального округа Тулы Александр Корнеичев, стоимость этой контейнерной площадки для города составила 600 тысяч рублей. Казанская набережная была выбрана для установки как место максимального сосредоточения жителей во время массовых мероприятий. Через некоторое время планируется оборудовать такие контейнерные площадки и в других местах города.