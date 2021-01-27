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Сайты тульского правительства подверглись атакам хакеров
Фото pixabay.com.

Сайты тульского правительства подверглись атакам хакеров

Атаки в основном производились из России, США, Китая, Франции.

За прошедшую неделю было отражено 2271 атака высокого и более 12 500 атак среднего уровня опасности на ресурсы правительства Тульской области. Об этом рассказали в региональном министерстве по информатизации, связи и вопросам открытого управления.

Самыми атакуемыми ресурсами являются budgetmo.tularegion.ru, mfc71.ru, university.tularegion.ru и npatula.ru.

 

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