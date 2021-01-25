Илья, 26 лет

Первую татуировку сделал в 2015 году. Для меня татуировки это самовыражение через рисунок на теле, в которые ты сам закладываешь определенный смысл.

Я считаю, что тату несут сакральный смысл и влияют на судьбу человека. Каждая имеет для меня значение, и я очень рад тому, что они у меня есть.

Все мои татуировки были сделаны у профессиональных тату-мастеров, в разных городах РФ. Кстати, я и сам стал тату-мастером, после того, как сделал свою первую тату. Записался на частные уроки рисования, ездил на тату-конвенции и сейчас у меня своя тату-студия.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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Фото предоставлено героем публикации:



https://www.instagram.com/tff_tattoo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=18eprz0ordqt7