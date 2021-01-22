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В Туле ввели интеллектуальную транспортную систему

В Туле ввели интеллектуальную транспортную систему

Авторы проекта уверены: наша система – самая совершенная в России.

22 января министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник посетил диспетчерский центр, на базе которого реализован первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Работа ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Проект начал реализовываться в Туле и Новомосковске в августе 2020 года. Из федерального бюджета на него было выделено 300 млн рублей. По словам министра, Тульская область заняла 2-е место в России по итогам ранжирования заявок и вошла в число 22 пилотных регионов для внедрения системы.

Из чего состоит интеллектуальная транспортная система?

Проект долгосрочный, рассчитан на 5 лет — до 2024 года включительно. На первом этапе в 2020 году установлены и интегрированы в систему 29 новых и 23 действующих умных светофора (37 — в Туле, 13 — в Новомосковске, 2 — на региональных дорогах). Благодаря специальным датчикам они самостоятельно выбирают подходящий режим работы в зависимости от загруженности улиц. Это позволяет избавлять города от пробок и ускорять движение транспортных потоков. В комплексе с камерами фотовидеофиксации система повышает сознательность водителей и, как следствие, безопасность дорожного движения.

Также в регионе начали работать 3 умных пешеходных перехода с управляемыми дорожными знаками (по одному в Туле, Новомосковске и на трассе Тула-Новомосковск). Оборудование автоматически распознает приближение пешехода и выводит предупреждение на информационное табло.

10 умных стационарных комплексов контроля парковочного пространства — еще одно нововведение в областном центре. Они следят за корректностью парковки автомобилей. Работа «Парконов» на этих участках не требуется. В дальнейшем сеть таких комплексов будет расширяться.

Анализ в режиме реального времени

По словам представителя ГБУ «МосТрансПроект», участвовавшем в разработке проекта, на сегодняшний день в Тульской области создана самая совершенная система в стране. По мере наполнения ее новыми модулями и данными, будет повышаться эффективность ее работы.

На втором этапе особое внимание будет уделено эффективности управления транспортной системой. Планируется установить и включить в систему новые светофоры, динамическое информационное табло и управляемые дорожные знаки. В систему добавятся новые модули управления дорожными работами, прогнозирования чрезвычайных ситуаций, мониторинга экологических параметров. Будет организовано информационное взаимодействие и интеграция смежных подсистем, включая систему фотовидеофиксации.

Система включает в себя оборудование, которое в автоматическом режиме анализирует транспортную ситуацию и подстраивается под актуальную обстановку. При выборе того или иного алгоритма действий программа учитывает загруженность дорог не только каком-то отдельном участке, но и на прилегающих улицах.

Родион Дудник отметил, что ИТС может не только самостоятельно принимать решения, но и собирать аналитические данные о дорожной ситуации. В дальнейшем их можно использовать для составления планов по развитию транспортной сети, а также при изменении расписания движения муниципального транспорта. Система позволит создать единую платформу управления транспортом и обобщить разрозненные системы, которые были созданы в Тульской области ранее.

— После внедрения системы должна вырасти скорость потока транспорта — особенно там, где чаще всего возникают пробки. Благодаря умным решениям мы сможем оперативно реагировать на меняющуюся ситуацию на дорогах. А это позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий и мест их концентрации. Конечная цель всей этой работы — повышение комфорта и безопасности для всех участников дорожного движения, — подчеркнул Родион Дудник.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 19:13 −10
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