новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе

В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе

Все затраты, которые возникнут при демонтаже, возместит собственник.

Речь идет о кафе-бистро, расположенном на пересечении улиц Советской и Коминтерна. Работы по демонтажу будут проводить в течение нескольких дней, чтобы в центре Тулы не появилась гора мусора.

Сергей Шестаков, замглавы администрации Тулы по благоустройству:

Сергей Шестаков

– При сносе незаконных стационарных объектов процедура проста: определяем, существуют ли договоры на строение, даем предписание на самостоятельный снос здания, если оно незаконно сооружено, если собственник игнорирует нас, то идем в суд. Все затраты, которые возникнут у муниципалитета при демонтаже таких строений, будут возмещены собственниками – через суд. В настоящий момент в городе около 30 незаконных строений. Постепенно будем их демонтировать.

 

Галерея
Снос СВШ, Фото: 1
Снос СВШ, Фото: 2
Снос СВШ, Фото: 3
Снос СВШ, Фото: 4
Снос СВШ, Фото: 5
Снос СВШ, Фото: 6
Снос СВШ, Фото: 7
Снос СВШ, Фото: 8
Снос СВШ, Фото: 9
Снос СВШ, Фото: 10
Снос СВШ, Фото: 11
Снос СВШ, Фото: 12
Снос СВШ, Фото: 13
Снос СВШ, Фото: 14
Снос СВШ, Фото: 15
Снос СВШ, Фото: 16
Снос СВШ, Фото: 17
Снос СВШ, Фото: 18
Снос СВШ, Фото: 19
Снос СВШ, Фото: 20
Снос СВШ, Фото: 21
Снос СВШ, Фото: 22
Снос СВШ, Фото: 23
Снос СВШ, Фото: 24
Снос СВШ, Фото: 25
Снос СВШ, Фото: 26
Снос СВШ, Фото: 27
Снос СВШ, Фото: 28
показать все фотографии
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 13:32 +8
Другие статьи по темам
Прочее
Туласноснезаконные строенияСергей Шестаков

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке приставы за долги арестовали снегоуборочную машину администрации
В Богородицке приставы за долги арестовали снегоуборочную машину администрации
Полиция предупредила туляков о последствиях участия в незаконном митинге 31 января
Полиция предупредила туляков о последствиях участия в незаконном митинге 31 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.