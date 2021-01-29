В Туле на улице Советской начался снос незаконного кафе

– При сносе незаконных стационарных объектов процедура проста: определяем, существуют ли договоры на строение, даем предписание на самостоятельный снос здания, если оно незаконно сооружено, если собственник игнорирует нас, то идем в суд. Все затраты, которые возникнут у муниципалитета при демонтаже таких строений, будут возмещены собственниками – через суд. В настоящий момент в городе около 30 незаконных строений. Постепенно будем их демонтировать.