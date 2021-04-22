В Туле на месяц закрыли ресторан «Лев»

Фото: УФССП России по Тульской области.

В Туле на 30 суток приостановлена деятельность ресторана «Лев», расположенного в Скуратово, сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

В ходе проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора по

Тульской области, было установлено, что в ресторане выявлены факты нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в период возникновения угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих.

За 30 дней руководство ресторана должно устранить выявленные нарушения.