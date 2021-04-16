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«Тула превращается в Дубай»: туляки обсуждают пыльный город
Кадр из видео.

«Тула превращается в Дубай»: туляки обсуждают пыльный город

«Пыль уже скрипит на зубах!» – пишут горожане в соцсетях.

В одной из групп «ВКонтакте» появилась видеозапись, сделанная на набережной Дрейера. На кадрах — настоящая пылевая буря, которая накрывает проезжающие автомобили.

Тула превращается в Дубай. Когда пыль начнут убирать? Уже на зубах скрипит! Администрация в городе отсутствует у нас или проблемы в этом не видят? — возмущается автор видео.


Видео из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

— Я вчера очумела, когда поворачивала с Рязанки на Станиславского, там посреди дороги гора пыли, так и думаешь, что днищем машины зацепишь, — написала в комментариях к посту Виктория Глебова.

— На самом деле очень пыльно в городе! Пластами пыль лежит, а «зубочистки» тупо ездят и раскидывают ее еще больше. Я машину вымыл возле дома, так через два часа слой пыли вырос. Как так-то? И этим мы дышим! — возмущается Алексей Самарец.

— То орали на тополиный пух — тополя срубили. А с ними и все деревья вдоль границ города. Теперь пылища. Плюс многие растаскивают пыль с разбитых дорог в «частниках» да со двора, где паркуются на газон, — пишет Константин Щелоков.

— Уборка идет, но везде и сразу физически убрать не смогут. Ну, а некоторые улицы попросту обойдут стороной. К сожалению, не без этого, — говорит Марина Кочеткова.

Ранее в администрации Тулы рассказали Myslo, что к весенней уборке городских улиц и пространств приступили с 1 апреля. Так, в ночь на 16 апреля смёт на Новомосковском шоссе, ул. Пржевальского, ул. Тульского Рабочего полка убирали восемь бригад. Было вывезено 75 куб. м смёта. Задействовано 6 погрузчиков, 6 КамАЗов, 12 человек рабочих.

Днем 16 апреля 4 бригады планируют вывоз смёта с улицы Вильямса и проспекта Ленина. Тротуары сегодня будут мыть в скверах на ул. Тимирязева и Циолковского, на пр. Ленина, ул. Станиславского, Хворостухина.

Механизированное подметание тротуаров с увлажнением проведут на проспекте Ленина, на улицах Н. Руднева, Тимирязева, Циолковского, Кирова, Щегловская Засека.

 

А на вашей улице пыльно? Может, пора сделать там уборку? Пришлите фото в комментарии!

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:00 +8
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