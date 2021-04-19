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Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

Полицейские предостерегли туляков от участия в незаконных акциях

Нарушители порядка будут задержаны и привлечены к установленной законом ответственности.

В соцсетях и мессенджерах распространяются сообщения о запланированных несогласованных публичных мероприятиях в разных регионах России. В Тульской области продолжают действовать ограничительные меры, введённые для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, пресс-служба регионального УМВД напоминает, что в соответствии со ст. 8 ФЗ № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» запрещено проведение публичных мероприятий на территориях, прилегающих к зданиям органов государственной власти и экстренных оперативных служб. 

УМВД России по Тульской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены различные провокации, направленные на нарушение общественного порядка.

Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, особенно несовершеннолетних. Сотрудники полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Любые агрессивные и противозаконные действия и будут пресекаться, а нарушители будут задержаны и привлечены к ответственности.

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