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Лучшие комментарии
7 лучших комментариев: 2 - 9 апреля

7 лучших комментариев: 2 - 9 апреля

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

 

- 1 -

Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида

 

- 2 -

Жители Донского и Новомосковска пожаловались Алексею Дюмину на нестерпимую вонь по ночам

 

- 3 -

Зачем городской транспорт оснастили информационными экранами?

 

- 4 -

«Нет терпения еще 10 лет ждать ливневку на ул. Металлургов»: туляки обратились за помощью к губернатору

 

- 5 -

В Туле продолжается месячник по наведению санитарного порядка

 

- 6 -

Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»

 

- 7 -

Тульский пряник станет брендом международного уровня

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Автор: Алексей Герасимов
сегодня, в 17:55 0
7 лучших комментариев: 26 марта – 2 апреля
7 лучших комментариев: 26 марта – 2 апреля
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