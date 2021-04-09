7 лучших комментариев: 2 - 9 апреля
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида
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Жители Донского и Новомосковска пожаловались Алексею Дюмину на нестерпимую вонь по ночам
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Зачем городской транспорт оснастили информационными экранами?
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«Нет терпения еще 10 лет ждать ливневку на ул. Металлургов»: туляки обратились за помощью к губернатору
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В Туле продолжается месячник по наведению санитарного порядка
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Как создать уникальный тульский сувенир: научит бесплатный акселератор «Генератор»
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Тульский пряник станет брендом международного уровня
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