Эксперимент Myslo: как выжить на прожиточный минимум?

Прожиточный минимум – это своеобразный нулевой меридиан в системе определения благосостояния семьи. От того, больше него доход или меньше, зависит финансовый статус семьи: малоимущая она или нет. Первые могут рассчитывать на помощь от государства, вторые – нет.

В Тульской области за чертой бедности в силу различных обстоятельств живут тысячи семей. Некоторые не имеют такого статуса, но по сути их доход на каждого члена семьи не сильно превышает пресловутый ПМ.

На 2021 год для трудоспособного человека прожиточный минимум составляет 11 922 рубля в месяц, для детей – 11 032 рубля.

Сумму, определяющую уровень достатка в регионе, утверждает правительство Тульской области.

Корреспонденты портала Myslo на себе решили проверить, насколько установленного минимума хватит на жизнь с учетом реальных цен и фактического их роста.

Месяц (с 12 апреля по 11 мая) корреспонденты Артем Жильцов, Юлия Александрова, Оксана Грудинина и фотограф Дмитрий Дзюбин будут жить на ту сумму, которую чиновники считают достаточной. Раз в неделю они будут делиться своими впечатлениями. Так что эксперимент стартовал! Рассказывать о ходе эксперимента ребята будут в отдельном блоге. Пожелаем им удачи!