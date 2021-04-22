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В Туле снимают некрасивые заборы вдоль дорог: надолго ли?

В Туле снимают некрасивые заборы вдоль дорог: надолго ли?

Сейчас в Туле массово демонтируют старые ограждения. Myslo выяснил, появятся ли на их месте новые.

Казалось бы, только вчера в Туле вдоль улиц ставили ограждения. Особенно активно их устанавливали в 2018-2019 годах вдоль школ, садов и перекрестков с большой проходимостью. Это делали в соответствии с ГОСТом Р 52289−2004.

Заборы вызывали у горожан недовольство и жарко обсуждались.

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Но сегодня заборы с такой же скоростью убирают. В первую очередь потому, что они пришли в негодность – поржавели и погнулись. По словам заместителя главы администрации Тулы Сергея Шестакова, демонтаж всех неприглядных ограждений должен завершиться до конца апреля, чтобы город был готов к первомайским праздникам.

А во-вторых, тот самый ГОСТ был скорректирован. Об этом Myslo рассказал начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев

– В текущем году на улицах Тулы ведется работа по демонтажу пешеходных ограждений, которые не соответствуют эксплуатационным характеристикам (коррозия, механические повреждения). Вместе с тем демонтируют пешеходные ограждения на участках, где имеется газон шириной более метра, по новым требованиям в таких местах ограждения допускается не размещать. Новые участки ограждений появятся на пешеходных переходах по 50 метров в каждую сторону вдоль тротуаров. Масштабных планов по установке ограждений нет.

 

Друзья! А как вы думаете, нужны ли городу заборы? Пишите в комментариях! 

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 09:06 +4
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