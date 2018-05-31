7 лучших комментариев: 1 - 15 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
- 1 -
В Туле вместо «Южного» рынка построят
фермерские ряды
- 2 -
Куда пропал
Богородицкий пруд
- 3 -
Туляк предложил заменить
в центре города Ленина
на динозавра
- 4 -
В России изменят пенсионный возраст
- 5 -
Когда в Туле начнут строить Восточный обвод
- 6 -
В Кимовске молодая мать жестоко наказала трехлетнего ребенка за мокрые колготки
- 7 -
В Туле молодые сотрудники УФСИН приняли присягу
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