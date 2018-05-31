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Лучшие комментарии недели
7 лучших комментариев: 1 - 15 мая

7 лучших комментариев: 1 - 15 мая

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

Орфография и пунктуация авторов сохранены.

 

- 1 -

В Туле вместо «Южного» рынка построят
фермерские ряды

 

- 2 -

Куда пропал
Богородицкий пруд

 

- 3 -

Туляк предложил заменить
в центре города Ленина
на динозавра

 

- 4 -

В России изменят пенсионный возраст

 

- 5 -

Когда в Туле начнут строить Восточный обвод

 

- 6 -

В Кимовске молодая мать жестоко наказала трехлетнего ребенка за мокрые колготки

 

- 7 -

В Туле молодые сотрудники УФСИН приняли присягу

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Автор лучшего комментария - ...

Автор: Алексей Герасимов, вчера, в 19:01 +8
7 лучших комментариев: 16 - 30 апреля
7 лучших комментариев: 16 - 30 апреля
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