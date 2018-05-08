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Куда пропал Богородицкий пруд
Фото и видео автора.

Куда пропал Богородицкий пруд

От водоема осталась небольшая лужица.

Жители Богородицка, прогуливаясь по набережной возле дворца-музея, с удивлением заметили отсутствие пруда.

Раньше пруд выглядел так:

А теперь вот так:

Местные рыбаки не отчаиваются и ловят рыбу прямо в этой лужице!

Куда пропал водоем? Этот вопрос Myslo задал главе администрации МО Богородицкий район Вадиму Игонину.

– Пруд спущен в связи с предстоящими работами по укреплению берегов. Работы начнутся в июне и продлятся до конца года, – рассказал Вадим Вячеславович.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:11 +6
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