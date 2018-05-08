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Куда пропал Богородицкий пруд
От водоема осталась небольшая лужица.
Жители Богородицка, прогуливаясь по набережной возле дворца-музея, с удивлением заметили отсутствие пруда.
Раньше пруд выглядел так:
А теперь вот так:
Местные рыбаки не отчаиваются и ловят рыбу прямо в этой лужице!
Куда пропал водоем? Этот вопрос Myslo задал главе
– Пруд спущен в связи с предстоящими работами по укреплению берегов. Работы начнутся в июне и продлятся до конца года, – рассказал Вадим Вячеславович.
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