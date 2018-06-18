8 лучших комментариев: 16 - 31 мая
Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но все равно самые лучшие!»
Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
Орфография и пунктуация авторов сохранены.
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Сколько заработал за год Евгений Авилов
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Тульские улицы затопило после сильного дождя:
фото и видео
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Как зачищают музейный квартал в Туле:
фоторепортаж
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В Тульской области во время купания в реке Красивая Меча мужчину укусила змея
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Высотка в 36 этажей и аквапарк в Туле: все подробности проекта
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Туляки назвали
сына Космос
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Депутаты Госдумы хотят запретить россиянам держать дома медведей
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Туляк и его сожительница организовали притон с тремя проститутками
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