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В Кимовске молодая мать жестоко наказала трехлетнего ребенка за мокрые колготки

В Кимовске молодая мать жестоко наказала трехлетнего ребенка за мокрые колготки

С женщиной разбирался суд.

Суд признал 21-летнюю жительницу Кимовска виновной по ст. 156 УК РФ — неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что днем 9 марта женщина за то, что ее трехлетний ребенок справил естественную нужду в колготки, наказала его, связала ему руки и привязала малыша к ручке входной двери квартиры. При этом ему были причинены телесные повреждения в виде ссадины в области лба и запястий рук, в результате чего у ребенка возникла гиперемия (переполнение кровью сосудов кровеносной системы какого-либо органа или области тела. – Прим. авт.).

В ходе судебного разбирательства женщина свою вину признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей назначено наказание в виде обязательных работ на 260 часов.

Органы опеки изъяли ребенка из семьи и поместили в специализированное учреждение для детей.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав направила в суд исковое заявление об ограничении женщины в родительских правах и взыскании с нее алиментов на несовершеннолетнего ребенка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:46 +4
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