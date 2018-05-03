В Туле молодые сотрудники УФСИН приняли присягу

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В преддверии Дня Победы участники торжественного мероприятия почтили память бойцов, павших за Родину.

Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Тульской области приняли присягу. Накануне празднования Великой Победы у монумента тулякам – Героям Советского Союза, 30 сотрудников ведомства поклялись в верности народу и Отечеству.

Присягу офицеры и рядовые приняли в присутствии начальника УФСИН Юрия Краснова. Он сердечно поздравил новобранцев с торжественным событием и пожелал им успехов в службе.

Председатель совета ветеранов УФСИН, полковник в отставке Валентин Бугаевский призвал молодых сотрудников всегда помнить этот день и слова произнесенной клятвы, а иерей Серафим Горюнов благословил новобранцев, пожелал успехов, смирения, веры и вручил каждому православную икону святого благоверного Александра Невского.

Под звуки гимна все присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память героев, отдавших жизни за Отечество и возложили к памятнику цветы.