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В Туле молодые сотрудники УФСИН приняли присягу
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

В Туле молодые сотрудники УФСИН приняли присягу

В преддверии Дня Победы участники торжественного мероприятия почтили память бойцов, павших за Родину.

Молодые сотрудники уголовно-исполнительной системы Тульской области приняли присягу. Накануне празднования Великой Победы у монумента тулякам – Героям Советского Союза, 30 сотрудников ведомства поклялись в верности народу и Отечеству.

Присягу офицеры и рядовые приняли в присутствии начальника УФСИН Юрия Краснова. Он сердечно поздравил новобранцев с торжественным событием и пожелал им успехов в службе.

Председатель совета ветеранов УФСИН, полковник в отставке Валентин Бугаевский призвал молодых сотрудников всегда помнить этот день и слова произнесенной клятвы, а иерей Серафим Горюнов благословил новобранцев, пожелал успехов, смирения, веры и вручил каждому православную икону святого благоверного Александра Невского.

Под звуки гимна все присутствующие на мероприятии почтили минутой молчания память героев, отдавших жизни за Отечество и возложили к памятнику цветы.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:24 0
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