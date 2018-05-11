В Туле сносят часть «Южного» рынка

Там откроют фермерские ряды. Они будут состоять из трех торговых корпусов. Третий, предположительно, будет торгово-развлекательным.

В Туле у рынка «Южный» продолжается строительство фермерских рядов. Напомним, на сегодняшний день рядом с первым, построенным в прошлом году корпусом снесены палатки и построен второй корпус.

Всего фермерские ряды будут состоять из трех торговых корпусов. Третий, предположительно, будет торгово-развлекательным.

Перед фермерскими рядами появится парковка на 190 мест. Ее обустройством сейчас и занимаются рабочие.