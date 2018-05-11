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В Туле сносят часть «Южного» рынка

В Туле сносят часть «Южного» рынка

Там откроют фермерские ряды. Они будут состоять из трех торговых корпусов. Третий, предположительно, будет торгово-развлекательным.

В Туле у рынка «Южный» продолжается строительство фермерских рядов. Напомним, на сегодняшний день рядом с первым, построенным в прошлом году корпусом снесены палатки и построен второй корпус.

Всего фермерские ряды будут состоять из трех торговых корпусов. Третий, предположительно, будет торгово-развлекательным.

Перед фермерскими рядами появится парковка на 190 мест. Ее обустройством сейчас и занимаются рабочие.
Галерея
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 1
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 2
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 3
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 4
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 5
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 6
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 7
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 8
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 9
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 10
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 11
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 12
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 13
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 14
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 15
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 16
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 17
В Туле снесли часть рынка «Южный», Фото: 18
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:24 +2
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