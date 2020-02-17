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В Туле отгремел фестиваль «Молотняк»

В Туле отгремел фестиваль «Молотняк»

После пятилетнего затишья фестиваль собрал на одной сцене молодых рок-музыкантов Тулы и области.

16 февраля за заветный молоток соревновались восемь команд, не похожих по стилю и звучанию:

  • KNIVESOUT
  • Мокрый Вилли
  • ORANGE KEEP
  • River Bridge
  • ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
  • Dantin
  • Gold_Kafel
  • ЧумнойDоктор

В фестивале принимали участие лучшие молодые рок-исполнители (не старше 30 лет) из Тулы и области. Жюри оценивало группы по трем категориям: оригинальность, артистизм, профессиональное мастерство. А также отдельно выбирали победители по оценке зрительских симпатий. В этот раз публика голосовала сразу на фестивале, а не через группу в ВК, как было раньше.



Каждая группа исполняла свою музыку в уникальном стиле, от инди-рока, альтернативы, пост-гранжа, панк-рока, и заканчивая поп-панком, классическим роком и металкором. Корреспондент Myslo пообщалась с музыкантами и расспросила их о фестивале и выступлении.

Мокрый Вилли

Самые юные участники фестиваля «Молотняк» — «Мокрый Вилли», ребятам нет еще и 16 лет. Свою группу они основали в 2019 году, но за столь короткий срок успели покорить детскую сцену фестиваля «Дикая мята».

Лиза, Вика, Костя, Арсений — группа «Мокрый Вилли»

- Мы очень разносторонние, и порой сами не знаем, что мы играем. Изначально собирались играть инди-рок, а вышло, что вышло. В своей победе мы не сомневаемся. Надеемся, что нас заметят как можно больше людей и будут слушать нашу музыку.

Многие говорят, что мы выступили очень хорошо, но по началу, чувствовали себя скованно. А к концу выступления расслабились и стали играть свободнее.

River Bridge

Завораживающий женский вокал, приправленный альтернативным роком — это и есть тульская группа River Bridge. Команда создает свою музыку с 2016 года, и за это время уже успели выпустить свой дебютный альбом под названием Never Will Be on the Radio.

Саша, Паша, Лиза, Антон — группа River Bridge

«Свои песни мы исполняем как на английском, так и на русском языке. Надеемся, что наша музыка понравилась зрителям. Как нам кажется, сегодня выступили не без минусов, есть над чем работать. Но, конечно, как и все конкурсанты, мы рассчитываем увезти заветный молоток домой».

 

В своих ожиданиях ребята не ошиблись. За третье место развернулась нешуточная борьба. Впервые за историю фестиваля «Молотняк» возникла спорная ситуация. Две команды набрали одинаковое количество баллов — «ЧумнойDоктор» и «Мокрый Вилли». Но все-таки предпочтение отдали самым молодым исполнителям.

Серебро жюри единогласно присудило группе River Bridge — они показали одно из лучших выступлений за историю фестиваля «Молотняк».

А первое место заняла команда Dantin. Драйв, энергию и великолепный вокал подарили слушателям и жюри, чем и покорили их уши и сердца и заслужили самый большой молоток от фестиваля «Молотняк». За победу ребята получили возможность выступать на разогреве в клубе Backstage.

Приз зрительских симпатий получила группа «ВЫКЛЮЧИ СВЕТ». Отдельно жюри присудило награды исполнителям. Лучшим барабанщиком и вокалистом признали музыкантов из группы Dantin, а лучшим басистом и гитаристом стали ребята из River Bridge.

 

Фестиваль «Молотняк» проводится с 2003 года и собирает молодые, интересные рок-группы из Тулы и Тульской области. После пятилетнего затишья он вновь собрал на своей площадке перспективных молодых тульских рокеров. За всю историю фестиваля в нем поучаствовало более 350 коллективов самых разных направлений.

Каждый фестиваль преподносит массу сюрпризов, и нельзя предугадать, кто войдет в тройку лидеров, так как оценивают конкурсантов жюри по самым жестким критериям. А приз зрительских симпатий часто достается самым безбашенным и веселым командам.

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В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 56
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 57
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 58
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 59
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 60
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 61
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 62
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 63
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 64
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В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 66
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 67
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 68
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В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 78
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 79
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 80
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 81
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 82
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 83
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 84
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 85
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 86
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 87
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 88
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 89
В Туле отгремел фестиваль «Молотняк», Фото: 90
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 15:36 0
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