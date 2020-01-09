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Легендарный тульский фестиваль «Молотняк» возвращается!
Вот так проходил фестиваль в 2016 году. Фото из архива Myslo.

Легендарный тульский фестиваль «Молотняк» возвращается!

После пятилетнего затишья легендарный фестиваль вновь собирает молодых тульских рокеров, желающих заявить о себе.

Фестиваль «Молотняк» проводился с 2003 года и собирал молодые, интересные рок-группы из Тулы и Тульской области.

За всю историю фестиваля в нем приняли участие более 350 коллективов самых разных направлений и появилось несколько «звездных» выпускников — группа «Перцем по сердцу», поп-панк группа THE FLANGERS и многих других успешных талантливых музыкантов.

На предыдущем фестивале, который проходил в 2016 году, в тройку финалистов вошла ныне известная тульская группа Krava.

Каждый фестиваль преподносит массу сюрпризов, и никогда нельзя предположить, кто войдет войдет в тройку лидеров, так как критерии оценки музыкального жюри высоки. А вот «приз зрительских симпатий» часто уходит к эпатажным и веселым панкам. В разные годы его получили группы «Укурышь», «Елки-панки» и ROCK BEER. Гран-при последнего фестиваля удостоились металлисты BETA DECAY.

Условия участия

К участию приглашаются молодые рок-коллективы из Тульской области, которые соответствуют трем условиям:

  1. Наличие музыкального материала для живого выступления не менее 20 мин.,
  2. Возраст музыкантов-участников группы должен быть не более 30 лет,
  3. Группа должна быть неизвестной (не принимать участие в крупных фестивалях).
  4. Стиль, опыт — значения не имеют. Главное — желание.

Отправить свои заявки можно в официальном ВК-сообществе фестиваля. В заявке необходимо указать название группы, музыкальный стиль, город, дата основания, ссылка на группу, материалы и дополнительная информация о группе (особенности и т. п.)

Прием заявок продлится до 15 января.

Большое музыкальное ЖЮРИ определит ГРАН-ПРИ, 2-е и 3-е место, «Приз зрительских симпатий! -решит голосование зрителей в официальном ВК-сообществе фестиваля.

В этом сезоне, жюри также оценит и выберет лучшего вокалиста, гитариста, басиста и барабанщика.

Восемь победителей зрители увидят на отчетном концерте фестиваля, который состоится 16 февраля. Начало в 16.00. Место проведения уточняется.

А как прошел предыдущий фестиваль «Молотняк» смотрите в фоторепортаже.

 

Галерея
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 1
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 2
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 3
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 4
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 5
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 6
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 7
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 8
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 9
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 10
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 11
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 12
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 13
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 14
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 15
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 16
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 17
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 18
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 19
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 20
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 21
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 22
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 23
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 24
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 25
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 26
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 27
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 28
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 29
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 30
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 31
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 32
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 33
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 34
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 35
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 36
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 37
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 38
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 39
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 40
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 41
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 42
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 43
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 44
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 45
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 46
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 47
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 48
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 49
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 50
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 51
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 52
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 53
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 54
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 55
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 56
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 57
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 58
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 59
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 60
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 61
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 62
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 63
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 64
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 65
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 66
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 67
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 68
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 69
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 70
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 71
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 72
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 73
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 74
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 75
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 76
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 77
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 78
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 79
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 80
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 81
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 82
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 83
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 84
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 85
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 86
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 87
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 88
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 89
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 90
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 91
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 92
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 93
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 94
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 95
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 96
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 97
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 98
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 99
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 100
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 101
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 102
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 103
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 104
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 105
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 106
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 107
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 108
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 109
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 110
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 111
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 112
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 113
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 114
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 115
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 116
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 117
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 118
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 119
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 120
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 121
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 122
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 123
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 124
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 125
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 126
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 127
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 128
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 129
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 130
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 131
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 132
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 133
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 134
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 135
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 136
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 137
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 138
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 139
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 140
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 141
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 142
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 143
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 144
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 145
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 146
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 147
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 148
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 149
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 150
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 151
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 152
На рок-фестивале «Молотняк-2015» лучшей признана тульская группа Beta Decay, Фото: 153
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Автор: Настя Якушина
сегодня, в 15:07 +2
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