Легендарный тульский фестиваль «Молотняк» возвращается!

Вот так проходил фестиваль в 2016 году. Фото из архива Myslo.

После пятилетнего затишья легендарный фестиваль вновь собирает молодых тульских рокеров, желающих заявить о себе.

Фестиваль «Молотняк» проводился с 2003 года и собирал молодые, интересные рок-группы из Тулы и Тульской области.

За всю историю фестиваля в нем приняли участие более 350 коллективов самых разных направлений и появилось несколько «звездных» выпускников — группа «Перцем по сердцу», поп-панк группа THE FLANGERS и многих других успешных талантливых музыкантов.

На предыдущем фестивале, который проходил в 2016 году, в тройку финалистов вошла ныне известная тульская группа Krava.

Каждый фестиваль преподносит массу сюрпризов, и никогда нельзя предположить, кто войдет войдет в тройку лидеров, так как критерии оценки музыкального жюри высоки. А вот «приз зрительских симпатий» часто уходит к эпатажным и веселым панкам. В разные годы его получили группы «Укурышь», «Елки-панки» и ROCK BEER. Гран-при последнего фестиваля удостоились металлисты BETA DECAY.

Условия участия

К участию приглашаются молодые рок-коллективы из Тульской области, которые соответствуют трем условиям:

Наличие музыкального материала для живого выступления не менее 20 мин., Возраст музыкантов-участников группы должен быть не более 30 лет, Группа должна быть неизвестной (не принимать участие в крупных фестивалях). Стиль, опыт — значения не имеют. Главное — желание.

Отправить свои заявки можно в официальном ВК-сообществе фестиваля. В заявке необходимо указать название группы, музыкальный стиль, город, дата основания, ссылка на группу, материалы и дополнительная информация о группе (особенности и т. п. )

Прием заявок продлится до 15 января.

Большое музыкальное ЖЮРИ определит ГРАН-ПРИ, 2-е и 3-е место, «Приз зрительских симпатий! -решит голосование зрителей в официальном ВК-сообществе фестиваля.

В этом сезоне, жюри также оценит и выберет лучшего вокалиста, гитариста, басиста и барабанщика.

Восемь победителей зрители увидят на отчетном концерте фестиваля, который состоится 16 февраля. Начало в 16.00. Место проведения уточняется.

А как прошел предыдущий фестиваль «Молотняк» смотрите в фоторепортаже.