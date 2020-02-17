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Питерские рокеры «Animal ДжаZ» в Туле: «Вот тебе чувства!»

Питерские рокеры «Animal ДжаZ» в Туле: «Вот тебе чувства!»

Они должны были приехать к нам еще в октябре, но из-за болезни вокалиста концерт пришлось перенести на неопределенный срок.

15 февраля долгожданный концерт состоялся на сцене клуба Backstage. В Тулу музыканты приехали с туром «Время любить»: это лучшие песни за всю 19-летнюю историю группы и премьеры из будущего альбома.

Зал был полон! В клуб пришли десятки туляков, в основном парами, многие – даже целыми семьями.

 

После концерта туляки делились в соцсетях своими впечатлениями:

  • «Спасибо за порцию интеллектуального рока. Было очень круто!»
  • «Ребята, это было супер! Я с вами уже 13 лет! Каждый раз супер! Спасибо за повод приехать, увидеться с подругой и отлично провести время! Спасибо за эту энергию и позитив! Спасибо вам огромное!»
  • «Супер-концерт Animal ДжаZ, группа подарила массу эмоций, Александр Красовицкий выложился на 100%».
  • «Очередной концерт Animal ДжаZ прошел. Это был просто взрыв. Взрыв ядерной бомбы в сердце. Как обычно, Михалыч зажег публику! Спасибо за новую волну впечатлений и бурю эмоций! Вы потрясающие!»
  • «Шикарный концерт. Эмоции зашкалили!»
  • «Долгожданный день случился! Спасибо Animal ДжаZ и BACKSTAGE Тула за офигенный вечер!»

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Animal ДжаZ умудряются быть актуальными каждый день, а голос Александра Красовицкого стал одним из самых заметных голосов поколения.

В 2019 году популярность группы вышла на новый уровень с релизом песни «Чувства» — антивоенного гимна, ярко и однозначно выразившего социальную позицию группы и её лидера. Клип «Чувства», в котором приняли участие Юрий Шевчук и Евгений Маргулис, The Hatters и Little Big, произвёл эффект разорвавшейся бомбы в медиапространстве.

«Animal ДжаZ» — петербургская рок-группа, образовавшаяся в 2000 году.
Направленность на смешение стилей отражается в названии команды, поскольку одно из значений слова jazz в английской интерпретации — «суета», «сумбур». Сами музыканты называют свою стилистику «тяжёлой гитарной эклектикой».

Группа записала 8 электрических альбомов, 4 акустических, 16 синглов и 4 DVD, неоднократно принимала участие во множестве музыкальных фестивалей.

Песни «Animal ДжаZ» используются в различных сериалах и фильмах: «Граффити», «Маргоша», «Господа офицеры», «Любовь не шоу-бизнес» и др.

В коллекции группы 24 официальных видеоклипа.

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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:03 +1
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