«Шляпники» в Туле: The Hatters устроили в M2 «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах»

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Цыганщина и балканщина вместе со скрипкой проникли во все потаённые уголки русской души и перевернули там всё вверх дном! Но публике такой подход очень понравился.

12 ноября в тульском рок-клубе М2 состоялся долгожданный концерт питерской джипси-панк или фолк-рок-группы The Hatters («Шляпники).

Первое знакомство «Шляпников» с широкой публикой состоялось в 2016 году на тульской земле. На музыкальном фестивале «Дикая Мята» Андрей Клюкин (продюсер фестиваля) представил тогда ещё малоизвестную банду, которая ему безумно понравилась. С того момента и началось победное шествие группы по главным фестивалям страны.

В 2017 году они также выступили на фестивале в качестве хедлайнеров, где представили публике новую песню – «Кайфмен».

Музыкальные критики довольно лестно отзываются о творчестве петербуржцев. Например, Михаил Козырев включил The Hatters в десятку групп, за которыми стоит следить в 2017 году, а проект «Собака.ru» назвал группу «самым модным проектом в Санкт-Петербурге».

Тульская публика восторженно приняла музыкантов. Клуб М2 был забит под завязку, пришло около 700 человек! Столько народу было на ещё одном «дикомятном» исполнителе – Нейромонахе Феофане. Туляки преподнесли Юрию Музыченко (вокал, скрипка) пакет с подарками, среди которых был, естественно, пряник. Между композициями с альбома «Полная Шляпа» и новинками Анна Музыченко (по совместительству шоувумен и супруга Юрия) читала стихи собственного сочинения, чем вызывала не менее (а местами и более) восторженные крики юных леди, которых было в тот вечер очень много.

Проникнитесь атмосферой шляпников и вы!

Композиция «Сильная женщина»:

Russian Style:

Кто играет и поет в The Hatters:

Юрий Музыченко, Павел Личадеев, Александр Анисимов, Дмитрий Вечеринин, Вадим Рулев, Анна Музыченко, Анна Смирнова.