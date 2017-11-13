Теперь в меню появился целый раздел «Street Food».

Осенняя пора — отличное время для творчества. Насыщенные краски осени вдохновляют сочинять.

Вот в кафе «Тарелка» и решили хорошенько перетряхнуть меню и внести в него что-то новое. Теперь в нём есть целый раздел под названием — «Street Food».

«Street Food» — это не просто еда, которую вы можете купить на улице и быстро съесть, это, в более широком смысле — настоящее культурное явление.

ЕДА в НОВОМ ФОРМАТЕ — это точно про «Тарелку», ведь само меню получилось взрывным и ярким, с элементами стиля pop art.

Приходите на дегустацию нового меню! Каждый гость получит в подарок скидку 10% на следующее посещение кафе, что точно станет

приятным бонусом! Подробности акции можно уточнить у администратора кафе или по телефону 71−73−71. Предложение ограничено.

Кафе «Тарелка» — «ЕДА В НОВОМ ФОРМАТЕ».