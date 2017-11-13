Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!
Теперь в меню появился целый раздел «Street Food».
Осенняя пора — отличное время для творчества. Насыщенные краски осени вдохновляют сочинять.
Вот в кафе «Тарелка» и решили хорошенько перетряхнуть меню и внести в него что-то новое.
Теперь в нём есть целый раздел под названием — «Street Food».
«Street Food» — это не просто еда, которую вы можете купить на улице и быстро съесть, это, в более широком смысле — настоящее культурное явление.
ЕДА в НОВОМ ФОРМАТЕ — это точно про «Тарелку», ведь само меню получилось взрывным и ярким, с элементами стиля pop art.
Приходите на дегустацию нового меню!
Каждый гость получит в подарок скидку 10% на следующее посещение кафе, что точно станет
приятным бонусом!
Подробности акции можно уточнить у администратора кафе или по телефону 71−73−71.
Предложение ограничено.
Кафе «Тарелка» — «ЕДА В НОВОМ ФОРМАТЕ».
Кафе «Тарелка»
Тула, ул. Советская 47, ТРЦ Гостиный двор, 5 этаж.