город
город
Регистрация
Обзоры / Места

Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!

Партнерский материал

Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!

Теперь в меню появился целый раздел «Street Food».

Осенняя пора — отличное время для творчества. Насыщенные краски осени вдохновляют сочинять.

Вот в кафе «Тарелка» и решили хорошенько перетряхнуть меню и внести в него что-то новое.

Теперь в нём есть целый раздел под названием — «Street Food».

«Street Food» — это не просто еда, которую вы можете купить на улице и быстро съесть, это, в более широком смысле — настоящее культурное явление.

ЕДА в НОВОМ ФОРМАТЕ — это точно про «Тарелку», ведь само меню получилось взрывным и ярким, с элементами стиля pop art.

Приходите на дегустацию нового меню!

Каждый гость получит в подарок скидку 10% на следующее посещение кафе, что точно станет
приятным бонусом!

Подробности акции можно уточнить у администратора кафе или по телефону 71−73−71.

Предложение ограничено.

 

Кафе «Тарелка» — «ЕДА В НОВОМ ФОРМАТЕ».

 

Кафе «Тарелка»

Тула, ул. Советская 47, ТРЦ Гостиный двор, 5 этаж.

tarelkacafe.ru

Галерея
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 1
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 2
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 3
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 4
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 5
Кафе «Тарелка». Еда в новом формате!, Фото: 6
вчера, в 16:17 +2
Другие статьи по темам
Событие
Кафе Тарелка Еда в новом формате
Место
Тула
Прочее
Кафе Тарелка
Самые мускулистые туляки и тулячки: кто они?
Самые мускулистые туляки и тулячки: кто они?
«Шляпники» в Туле: The Hatters устроили в M2 «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах»
«Шляпники» в Туле: The Hatters устроили в M2 «русско-цыганский алкохардкор на душевных инструментах»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.