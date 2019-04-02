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Ренарс Кауперс из Brainstorm: «Мы обязательно приедем к вам на «Дикую Мяту» еще раз!»

Фото Алексея Пирязева. Видео Софии Гафаровой.

Ренарс Кауперс из Brainstorm: «Мы обязательно приедем к вам на «Дикую Мяту» еще раз!»

1 апреля латышские романтики начали свою апрельскую часть тура в поддержку нового альбома Wonderful Day с концерта в Туле.

Лидер коллектива, вокалист Ренарс Кауперс, гитарист Янис «Мэджик» Юбалтс, клавишник Марис Михельсонс и барабанщик Каспарс Рога, а также приглашенные музыканты привезли в наш город не только отличные песни, но и заряд отличного настроения, море позитива и улыбок.

Перед тем как приехать в Тулу, музыканты Brainstorm по скайпу дали эксклюзивное интервью для нашего портала, в котором рассказали, что их 13-й альбом Wonderful day получил свое название не только в честь одноименного ключевого трека, но и потому, что именно эта фраза наиболее точно отражает настроение всего альбома. Не знаем как насчет дня, а вот чудесный вечер тулякам они точно подарили!

Выступление Brainstorm получилось по-настоящему энергетически заряженным, как и в 2016 году на сцене ГКЗ, так и на закрытии фестиваля «Дикая Мята» в 2018.

Кстати, именно об этом выступлении прошлым летом Ренарс Кауперс напомнил тулякам:

- Кто-нибудь из вас был на «Дикой Мяте» прошлым летом? Ого, как много человек! Так вот, вы помните, что я там на четвертой песне потерял голос. Я не знал, что делать, и попросил вас мне помочь. И вы поддержали меня и хором со мной спели песню «Ветер». И пока вы пели, голос ко мне вернулся! Знаете, мне очень понравилось выступать на этом замечательном фестивале. Приедем ли мы в этом году? Нет, но через год - может быть! Мы бы этого очень хотели.

Brainstorm исполнили свои лучшие хиты, а также новый песни, которые туляки уже успели полюбить и даже выучить наизусть.

Большой фоторепортаж с концерта для вас. Наслаждайтесь!

 

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Брейнсторм в Туле, Фото: 46
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Брейнсторм в Туле, Фото: 55
Брейнсторм в Туле, Фото: 56
Брейнсторм в Туле, Фото: 57
Брейнсторм в Туле, Фото: 58
Брейнсторм в Туле, Фото: 59
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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 16:11 +4
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