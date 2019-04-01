Express Battle-2019: В Туле выбрали самых сильных атлетов и крутых би-боев

Фото Макса Останкина.

30 марта Тула стала столицей экстремального искусства. На фестиваль Express Battle съехались около 250 участников разных возрастов из 12 областей России. На двух площадках — в молодежном центре «Родина» и в зале «Мастера стилей» — спортсмены соревновались в нескольких направлениях: брейк-данс, воркаут, паркур и батут.

Корреспонденты Myslo попали в самый разгар соревнований по брейк-дансу среди детей до 6 лет, а также мальчиков от 7 до 9 лет. На площадке было жарко! Юные B-boys и B-girls демонстрировали соперникам и строгому жюри, на что способны.

По итогам баттлов уверенную победу в номинации «Дети до 6 лет» одержал B-boy Степан (Степан Третьяков) из Апрелевки.

В финальном спарринге его оппонентом была очаровательная и очень крутая малышка CheGeVarya (Варвара Денисова) из Орла.

Степану Третьякову шесть лет. Брейк-дансом он занимается уже полтора года.

- Мне очень нравится брейк! Здесь такие крутые элементы можно делать. Я уже много чего умею. Чувствую себя очень крутым. Приехал на фестиваль за победой. Соперники оказались сильными, особенно Варя, — признался юный брэйк-дансер корреспонденту Myslo.

11-летний Максим Василишин приехал на фестиваль из Рязани.

- Брейк-дансом занимаюсь третий год. Я постоянно участвую в соревнованиях, но в Тулу приехал первый раз. Ожидаю, что соперники будут не такими уж и слабыми, за первое место придется побороться. Судей могу покорить своим крутым танцем! Готовлюсь к баттлам заранее, но могу импровизировать, подстраиваться под соперника.

Павел Моторный, председатель правления молодежной организации «Экспресс-Арт»:

Павел Моторный - Express battle мы проводим уже больше семи лет. За это время в фестивале участвовали порядка 35 регионов нашей страны. В направлении брейк-данс в этом году проходит официальный отбор на международный фестиваль «Битва стилей», который пройдет 12 апреля во Владимире. Победители станут участниками соревнований без отбора.

Кстати, буквально на днях исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал включить брейк-данс в программу летних Олимпийских игр-2024 в Париже.

По словам Павла, до этого времени в Тульской области можно воспитать отличных брейк-дансеров.

- Такая мотивация позволяет молодым ребятам получить опыт, обкатать свои движения, программу, повысить уровень, развиваться в этом направлении. В нашем регионе есть перспективные ребята.

На второй площадке, в спортзале Тульского областного центра молодежи, выбирали самых крутых атлетов. В направлении воркаут разгорелась нешуточная битва за первое место. Все участники — сильные, мощные и красиво сложенные.

Спортсмены представили судьям свою «программу». Выступления атлетов очень впечатляли. Какой силой и мощью надо обладать, чтобы исполнять такие трюки!

В итоге жюри признали победителем 19-летнего Ахрора Чирмашова из Подольска. Парень в «Экспресс-баттле» принимает участие третий раз подряд. И столько же раз он побеждал в соревнованиях.

- На самом деле я не ожидал, что возьму первое место, очень волновался. По онлайн-регистрации видел участников, по сравнению с прошлыми годами соперники в этот раз были сильнее. Все очень мощные ребята, рад был с ними побаттлиться!

Чем нравится воркаут? Здесь не нужно тратить деньги на зал. Можешь выйти на любую площадку во дворе и начать заниматься. Раньше я один раз с трудом подтягивался, а сейчас могу 38−40 раз. Недавно воркаут стал спортом, я хочу быть чемпионом.

21-летний туляк Владимир Карякин семь лет занимается паркуром. Три года подряд он побеждал в этой номинации на «Экспресс-баттле».

- Моя цель на этом фестивале — просто поучаствовать, но желательно бы выиграть. Ребята все очень сильные, намного мощнее, чем в прошлом году. Я опасаюсь конкуренции, а перед выступлением немного волнуюсь.

Вообще паркуром я занимаюсь примерно четыре раза в неделю. Люблю преодолевать препятствия самыми креативными способами. Элементы сначала отрабатываю в зале, а потом уже на улице. Сначала чувствовал адреналин, а сейчас уже поспокойнее отношусь. Добиться успехов в паркуре можно и самостоятельно, не обязательно где-то заниматься. Нужно упорно тренироваться, хорошенько разминаться и качать тело.

итоги express battlЕ-2019

Брейк-данс

Дети до 6 лет

1 место Третьяков Степан (Апрелевка)

2 место Денисова Варвара (Орел)

Мальчики 7−9 лет

1 место Цхай Владимир (Москва)

2 место Королев Тимофей (Владимир)

Мальчики 10−13 лет

1 место Дворников Кирилл (Владимир)

2 место Демьянов Алексей (Владимир)

Юноши 14−17 лет

1 место Никита Журавлев (Москва)

2 место Александров Даниил (Калуга)

Профессионалы 18−25 лет

1 место Ярик Семёнов (Владимир)

2 место Олег Зимин (Санкт-Петербург)

Паркур

1 место Tolya Griffin (Подольск)

2 место Кирик Бурдыкин (Калуга)

3 место Дмитрий Галага (Орел)

Воркаут

1 место Ахрор Чирмашов (Подольск)

2 место Артём Бычков (Серпухов)

3 место Игнат Волков (Щебекино)

4 место Павлик Письмаков (Тула)

Батут