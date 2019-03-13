Музыканты BrainStorm: «Мечтаем о проекте с Земфирой!»

Фото предоставлены группой Brainstorm.

Сейчас BrainStorm находятся в масштабном туре в поддержку своего тринадцатого альбома Wonderful day, релиз которого состоялся весной 2018 года. Пластинка получила название Wonderful Day не только в честь одноименного ключевого трека, но и потому, что, по словам музыкантов, именно эта фраза наиболее точно отражает настроение всего альбома. Лидер коллектива, вокалист Ренарс Кауперс, гитарист Янис «Мэджик» Юбалтс, клавишник Марис Михельсонс и барабанщик Каспарс Рога вышли с нами на связь из Риги по скайпу.

- Ребята, в этом году BrainStorm исполняется 30 лет!



Каспарс: - Вы чуть-чуть ошиблись, уже 300 лет! (смеется).



- Для вас этот юбилей — просто красивая цифра или все же время подвести некие итоги? Как планируете отмечать эту дату?



Каспарс: - Будем отмечать шампанским, конечно! У нас будет прекрасный концерт в Петербурге, он называется «Выходные», вот тогда и начнем праздновать. А еще будет концерт осенью.



Ренарс: - Нет-нет, начнем мы раньше, мы же 1 апреля приедем в Тулу! И уже там, понемножечку, начнем праздновать. В Туле мы сыграем и песни с нового альбома, и старые добрые хиты.

- Ренарс, а почему у вас елка в руках?



Ренарс: - Я подумал, что какой-то атрибут обязательно нужен в разговоре. А елочка — первое, что попалось, она с 1 января гуляет тут у нас. Зеленая елочка — очень хороший символ вечной свежести, что очень важно сохранять любой группе, любому коллективу, который долго вместе играет музыку или играет в футбол (смеется).



- Летом 2018 года вы выступали в Тульской области на фестивале «Дикая Мята», вы закрывали фестиваль. Какие впечатления от того концерта? Любите ли вы открытые площадки и живое море зрителей перед сценой?



Ренарс: - Нам очень нравятся опен-эйр фестивали! Мы играли на стольких многих мероприятиях, это были и клубы, и концертные залы, и стадионы, и арены, и поляны… И конечно всегда здорово играть под небом голубым, которое часто превращается в ночное. Единство с природой и с публикой - очень уникальная возможность и радость для артиста. У нас самые хорошие воспоминания про «Дикую Мяту».



Brainstorm на концерте в Риге.

- Ваш альбом Wonderful Day получился атмосферным, энергичным, горячим. Расскажите, как работали над альбомом? Кто вас вдохновлял и помогал сделать этот материал?



Каспарс: - Мы записали этот альбом в осеннем туре, в сотрудничестве с молодыми шведскими продюсерами — Повелом Олссоном и Дэвидом Ларсоном, они сопровождали нас во время данной серии концертов, сейчас еще присоединился Магнус. Они внесли в творчество группы какое-то новое дыхание, новое направление. Нам было очень интересно работать вместе. Мы смотрели, как они работают, многому научились у них. Очень радует, что мы можем расширить свои музыкальные горизонты. Шведы вообще большие молодцы, они мастера сегодняшнего рынка музыки, они держат планку во всем мире.

Оформление для пластинки уже традиционно создал легендарный голландский фотограф и режиссер, а также давний друг BrainStorm – Антон Корбейн.

Ренарс: - Нам удалось поймать за хвост нужные мелодии и ритмы, и разжечь в самих себе столь желанный огонь. Уверены, что этот жар почувствуют не только наши поклонники, но и просто любители хорошей, сделанной от всего сердца музыки. Это была одна их самых комфортных записей альбома на нашей памяти. В итоге получился такой хороший баланс энергии группы, радости и космического томительного ожидания.



- Да, ведь часть видеоклипа на песню Wonderful Day снимали в настоящем космосе. Чья это была идея и как вы воплотили ее в жизнь?



Каспарс: - Это очень приятная случайность. Мы были на радиоэфире, а там ребята делают трансляции с людьми, которые находятся на международной космической станции «Мир». Были там и русские космонавты. И оказалось, что один из них - горячий фанат нашей музыки. Это космонавт Сергей Рязанский, у которого наша любимая песня - «Ветер». И у нас родилась шальная мысль — а давайте сделаем первое лирик-видео в космосе? И Сергей поддержал эту идею. Так появился этот клип на песню нашего друга Ингарса Вилюмса, бас-гитариста группы. Мы обязательно исполним ее на концерте в Туле, как и «Ветер» (смеется).



- Вы довольны результатом?



Каспарс: - Ну как… В космосе принтер работал очень медленно, и получилось сделать видео только для куплета и припева. Соответственно, нам не доставало материала для второго куплета, и мы решили просто подснять группу. Это такой компромисс.



BrainStorm, Сергей Рязанский и Ингарс Вилюмс.



Ренарс: - В любом случае, это уникальное видео. Конечно, в истории музыки есть клипы, которые частично снимались в космосе, но для нас это первая такая возможность. Мы очень рады, что познакомились с Сергеем, подружились. Он очень приятный, открытый человек.



- Вы вообще очень любите смелые эксперименты…



Ренарс: Ну, другого варианта нет. Как говорил наш великий писатель и поэт Райнис, только тот, кто меняется, может выжить. Человек должен смело делать следующий шаг…



- Недавно вы выступили в Австралии. Поделитесь эмоциями и от страны, и от приема, и от вашего выступления там?



Марис: - В Латвии латышей сравнительно мало — около двух миллионов. Но во всем мире, в разных странах есть латышские коммуны. Есть она и в Австралии. Нас позвали в конце декабря 2018 года погостить и выступить с концертом. Мы были в первый раз, и до сих пор под таким впечатлением! Мы прокатились по стране, Австралия прекрасна, всем советую!

Ренарс: - Очень природа балует австралийцев! Каждый, кто там был, знает, что очень нелегко возвращаться, особенно если ты возвращаешься в зиму, когда у нас снег, порой дожди и серость. А там солнце, лето, скалы, океан. Это очень воодушевляет и делает человека спокойным.



- Где, по вашим наблюдениям, самая горячая и благодарная публика? Насколько русские зрители отличаются, например, от чопорных англичан?



Янис: - Везде, где мы играем, нас очень хорошо принимают. Люди не только слушают музыку, но и вникают в тексты. Знают слова песен и при этом некоторые фанаты из России еще учат латышский язык, для них это важно. Когда ты что-то делаешь, не задумываешься, что это может так повлиять на людей. Различий нет, все воспринимают и понимают музыку по-своему, где лучше — я не знаю.



Ренарс: - Вот мы в Туле посмотрим!



Янис: - После выступления в вашем городе на площади Ленина у меня дома появился самовар! Правда, я им всего два раза воспользовался.



Марина Кравец и Ренарс Кауперс.

- В декабре на вашем концерте в Крокусе было очень горячо! А появление на сцене Би-2 стало неожиданным сюрпризом для всех. У вас вообще много дуэтных вещей. Есть ли артист, с кем бы вы мечтали создать что-то вместе?



Ренарс: - Сегодня у нас было такое дружное обсуждение этого вопроса. И мы бы очень хотели спеть с Земфирой! Я взял на себя смелость это сказать и сказал (смеется).

У нас было прекрасное сотрудничество в ее музыкальном проекте The Uchpochmack пару лет назад. Мы сыграли и спели вместе пару концертов, и именно тогда поняли, что было бы замечательно записать дуэтом новую песню. Вы первый человек, которому мы это рассказываем! Если сама прекрасная Земфира об этом прочитает, тот тут вариантов уже нет. Нам придется созвониться!

- В прокате прошел фильм Кирилла Плетнева «7 ужинов», для которого вы записали композицию «Мотив»...



Ренарс: - Наше знакомство шло больше через музыкального редактора фильма Артема Михаенкин. Именно он предложил нам спеть в фильме милую лирическую песню. Артем очень здорово и тонко написал песню, которая могла бы быть и нашей — и по диапазону, и по чувствам. Уже на съемочной площадке мы познакомились с Кириллом, было очень приятно узнать, что он тоже какое-то время активно слушал BrainStorm. Мы очень рады.



- В латвийском городе Даугавпилс состоялся финал музыкального шоу «Музыкальный банк», и ваша песня «Контакты» стала самой ценной - то есть была признана лучшей.



Каспарс: - Это конкурс одной популярной радиостанции, она играет только латышскую музыку. И латышские исполнители борются, чья же песня станет песней года. На этот раз среди очень хороших песен и музыкантов победила наша песня «Контакты». Но мы всегда себя неловко чувствуем, когда музыку распределяют по местам и составляют рейтинги. Потому что это вопрос вкуса.

- Вы часто выступаете в России. Какие подарки чаще всего получаете от зрителей?



Каспарс: - Очень много сладостей и цветов. Дарят рисунки и открытки с пожеланиями. Сотни очень душевных, сердечных, искренних, теплых пожеланий. Очень приятно читать и понимать, что для этих людей так важна наша музыка, что они слушают ее и утром, и днем, и вечером. И она помогает порой пережить даже какие-то тяжелые моменты. Это важно, я по себе знаю.



Какие сувениры покупаете сами, привозите своим родным?



Каспарс: - Мы так часто бываем в России, что стараемся редко что-то привозить, иначе дети будут очень избалованные. А взрослые тоже (смеется).



Янис: - Шоколадку «Аленка» давно не привозили. Надо!



Ренарс: - Ну вот тульский самоварчик — это действительно оригинальный сувенир. Из Сибири мы всегда привозим кедровые орешки, они у вас намного дешевле. Закупаем их мешками!

- Вы приезжаете в Тулу 1 апреля в день смеха. Любите шутки и приколы?



Ренарс: - Юмор у нас всегда присутствует. В Туле будет сидячий концерт?



- Вы же знаете, что усидеть на ваших концертах нереально…



Ренарс: - Это да! Мы любим во время концерта устраивать «вечера писателей». Зрители пишут нам записки с вопросами, а мы на них отвечаем. Я уверен, что в этот день туляки приготовят нам забавные вопросы, на которые мы обязательно ответим. Так что готовьте вопросы, читатели Myslo! Решено!



- Ваше пожелание всем нашим читателям!



Ренарс: - Дорогие друзья! Всегда чУдно, когда приближается весна. Какой-то маленький кусочек Австралии к нам приближается через весну (улыбается). Надежда в воздухе, птички начинают петь. Та что пусть погода вас балует, настроение будет хорошим! И хорошей музыки!

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