Контакт-центр ICS Monitoring: Второго шанса на первое впечатление не бывает

Фото Алексея Пирязева.

В наступившем году Тула принимала многочисленных гостей как столица Нового года. И городу есть что показать: традиционные памятники, Музей оружия, Музей самоваров, Ясная Поляна, музей «Тульские древности», экзотариум, музей-усадьба «Поленово», Куликово поле, обновленный кремль с набережной, преобразованные городские кварталы – «Искра», Ликерка-лофт с памятником блохе, кластер «Октава» с музеем станка, преобразившаяся улица Металлистов/Пятницкая.

Меняется город, меняется его культурная атмосфера и туристическая популярность. Теперь здесь всё чаще звучит иностранная речь. Прянично-литературная и оружейно-промышленная, культурно-деловая среда привлекает в нашу область многочисленных инвесторов: на славу всей страны регион трудится и активно развивает бизнес-интеграцию в мировую экономику. Город обновляется, расширяется и прирастает новыми пространствами и предприятиями. Всё больше гостей приезжает в Тулу, и всё чаще зарубежные партнеры рассматривают город как привлекательную инвестиционную площадку.

Туле к статусу столицы не привыкать, мы – оружейная столица, самоварная столица, пряничная столица. Да и близость к Москве налагает определенные обязательства. Мы должны быть радушными, хорошо образованными, компетентными хозяевами, приветливо и тактично принимать гостей, создавать связи с инвесторами, показывая свои умения, достоинства, преимущества; знакомить зарубежных гостей со своей историй и культурой, рассказывая и объясняя наши традиционные реалии без искажений и ощущения языкового барьера, чтобы у собеседника не было повода недоуменно переспросить «What do you mean?»

Английский язык, на котором путешественникам пытаются разъяснить какие-либо местные особенности, подчас так странен и непонятен, как смесь «аглицкого с нижегородским», что озадачивает и создает своей неумелостью и малограмотностью неловкость и желание извиниться за поверхностный и непрофессиональный перевод.

Надо уметь показать гостям, где пообедать, где есть меню на английском языке, что тульский пряник – это Tula gingerbread, а не «tul'skiy pryanik», при том что самовар – это samovar, но никак не «tea urn».

Мы должны рассказать, как дойти до нашего кремля, до тульского Музея оружия (Tula State Museum of Arms, но не weapons museum), адекватно передав топонимы исторического центра: названия улиц Штыковой, Курковой, Пороховой, Патронной, Литейной и прочих поэтически прославленных мест.

Чтобы досадные нелепости не портили картину, надо уметь растолковать разницу, чтобы зарубежные гости понимали, что Куликово поле – это Kulikovo field, а не «Sandpiper field». Эти тонкости и нюансы требуют искусства перевода, отличного знания обоих языков. Английский язык, конечно, не прост, но мы знаем, как справиться с его капризами, ведь тульские мастера подковали английскую блоху и на каждой подковке имя мастерового выставили: какой русский мастер ту подковку делал.

Подача материала и проведение переговоров – это большое искусство на родном языке, и уж тем более на иностранном.

Текст, переведенный на иностранный язык, не должен вызывать у носителя языка снисходительную улыбку и напрашиваться на замечание «Провинция, что поделаешь». Он должен быть грамотно написанным, соответствовать нормам языка, не содержать ошибок.

Именно поэтому в Туле несколько лет назад появился прекрасный коллектив компании ICS Monitoring, помогающей в англоязычных клиентских коммуникациях своим бизнес-партнёрам. Такая схема отношений бизнеса и клиента обозначается b2b2c и становится всё популярнее в наше время. Сфера деятельности компании – поддержание некоей суверенной лингво-территории (оглядываясь на название компании, хочется назвать её Лингво-мониторией), где никогда не используется машинный перевод, а все тексты для бизнеса сотрудники компании переводят своим «живым умом».

Создавать связи, поддерживать и развивать их вне зависимости от расстояний сейчас можно дистанционно, и благодаря современным технологиям это становится делать всё проще. Контакт-центр ICS Monitoring обеспечивает живое взаимодействие с клиентом по всем каналам связи, осуществляя общение на русском и английском языках по телефонам, в онлайн-чатах, электронной почте. Скрипты для обслуживания англоязычных обращений создаются на Лингво-монитории грамотно и быстро.

Все специалисты – профессионалы первой линии клиентской поддержки, каждый внимательный слушатель и отличный собеседник, свободно говорящий на английском языке. Они прошли обучение и свободно ориентируются в оперативной базе знаний, которую сами поддерживают в актуальном состоянии.

ICS Monitoring поможет подготовить ваших специалистов, научив их общаться так же непринужденно и компетентно, или сможет взять на себя весь комплекс формирования положительного опыта ваших зарубежных клиентов или гостей.

A word, once sent abroad, flies irrevocably…

(«Однажды выпущенное слово улетает безвозвратно…», Гораций)

www.icsmonitoring.online