Парад близнецов в Туле собрал 70 пар

Фото Дмитрия Дзюбина.

Фестиваль близнецов проходит в Туле уже в седьмой раз. Близнецы приходят сюда за незабываемыми впечатлениями. В этом году на фестиваль зарегистрировалось 70 пар в возрасте от погугода до 48 лет.

«Все на двоих»

Екатерина, Владимир, Леша и Саша Ярмоленко

Леше и Саше всего год и четыре месяца. Этот парад близнецов для малышей первый! Екатерина призналась: хотела поучаствовать еще в 2016, но дети были еще слишком малы, не решилась.

- Фестиваль пришелся по душе каждому члену семьи, - говорит Екатерина. - Традиционный парад во главе с забавным мимом, духовой оркестр, интерактивная развлекательная программа - весело, красочно, по-летнему живо!

Леша и Саша, хоть и близнецы, - совсем разные по характеру. Пока мы разговаривали с родителями, Саша спокойно сидел на руках у папы, в то время как Леша с интересом изучал камеру нашего фотографа.

- Мы и не думали, что близнецы могут быть такими разными, - дивится Владимир. - Полагали, честно, будет один ребенок. А тут - приятный сюрприз! Когда узнали, культурно говоря, не поняли, о чем речь. Но когда начались бесконечные бессонные ночи, пришлось поверить (смеется).

Екатерина и Владимир долго готовились к рождению малышей. Привыкали к мысли, что все нужно закупать на двоих - коляски, кроватки, игрушки, распашонки… Весь дом вмиг заполнился детскими вещами. Такое чудо, кстати, вполне ожидаемо.

- У моей бабушки родились двойняшки, - рассказывает Екатерина. - Но почему-то даже мысли не возникало, что они могут быть и у меня. За это мы благодарим судьбу!

«Растим спортсменок!»

Элина, Ярослава и Арина Бескровные

Ярослава старше Арины на одну минуту. Как говорит мама, они появились на свет совершенно разными: и как можно их перепутать? Ярослава - тихий ребенок, Арина же - вечный энерджайзер, нарушитель спокойствия. Для девочек парад близнецов-2017 - уже второй фестиваль в жизни.

- У нас активная семья, - говорит Элина. - Папа девочек (Сергей) обожает рыбалку, охоту, отдых на природе, так что на такие мероприятия мы выбираемся вместе со старшей дочерью Ульяной. Когда малышки подрастут, будем брать с собой и их. Я хочу, чтобы они росли здоровыми, жизнерадостными, бойкими. Буду прививать им любовь к спорту. Ведь я КМС по карате! Пусть мои девочки тоже будут физически развитыми. Но навязывать какую-либо профессию им я не буду: вырастут и сами решат, какая сфера им близка.

Когда Элина узнала о том, что в семье будет двойня, не удивилась: у ее мамы есть сестра-близняшка. Но к трудной беременности сложно подготовиться: хрупкая Элина переживала, как сумеет выносить двоих детей.

- Нам ставили роды на 38-й неделе, а девоки появились на свет раньше, на 35-й, - говорит мама троих дочерей. - Было очень тяжело. Но мы с мужем справились! И теперь живем большой счастливой семьей.

Старшая дочь Элины и Сергея - будущая артистка. Девочка учится во втором классе и участвует во всех городских мероприятиях. В день парада она вместе с папой плясала на празднике в Комсомольском парке. Возможно, через несколько лет тульская эстрада увидит еще пару талантливых танцовщиц.

«В школе нас путают»

Екатерина и Анна Киселевы

Говорят, что родители никогда не перепутают своих близнецов! Но Анна и Екатерина утверждают: даже мама и папа порой ошибаются.

- Нам с сестрой 23 года, - говорит Анна. И мы обе работаем в одной школе. Я учитель физической культуры, Катя - географии. Ученики постоянно нас путают! Да что там дети… Педагоги тоже! Когда в школе проходит какое-нибудь торжественное мероприятие, мы можем быть уверены: мои цветы и диплом отдадут Кате, ее - мне. Еще ни разу не было так, как надо (смеется).

Девушки никогда не наряжаются одинаково. Это их принцип. Схожую одежду девушки надевают только на поле. Обе - футбольные игроки.

- Это продиктовано разностью наших характеров, - говорит Екатерина. - Я более мягкая, сестра - жестче. Даже дети в школе говорят: «Две сестры: одна добрая, другая злодейка». На самом деле, мы обе хорошие.

И Катя, и Анна еще не встретили свою судьбу. Но учительница физкультуры смело заявляет: «Хочу тройню! И всем буду покупать одинаковую одежду и игрушки». Анна же в этом вопросе скромнее: «Мне одного ребенка достаточно», - говорит девушка.

«Разные, но вместе»

Ольга и Юлия Михайловы

Сестрам 37 лет. Окружающие различают их по отличительной черте: у Юлии - родинка над губой, у Ольги - нет. Несмотря на это, многие все равно путают близняшек.

- Мы работаем продавцами в одном магазине, - рассказывает Ольга. - И покупатели постоянно называют меня Юлей, я уже привыкла. Хотя, если честно, это немного странно. Ведь мы с сестрой не похожи разные: всю жизнь выбираем разную одежу и прически. Когда я носила платья и длинные волосы, Юля - короткую стрижку, джинсы и кеды. И, вопреки предрассудкам, мы никогда не играли на своей схожести. Парней никогда не разыгрывали, даже если к тому располагали обстоятельства. Шуточки близняшек - это не про нас.

Как две капли воды близняшки стали похожи с годами. К параду близнецов они специально наряжаются на один манер: к этому склоняет формат фестиваля. Но идентичность лишь внешняя. По характеру девушки - полные противоположности.

- У меня двое близнецов, - говорит Ольга. - Статус мамы двоих детей обязывает к строгости. А Юля пока не замужем, так что ей простительна излишняя вольность и снисходительность.

«Обожаем друг над другом прикалываться»

Николай и Владимир Мороз

Приятно, что в этом году география участников расширяется. Так, Коля и Вова приехали на фестиваль близнецов из Серпухова. Рост ребят - 192 сантиметра. «Это нам от отца досталось», - с гордостью говорят ребята. Вова увлекается программированием и битбоксом, Коля - вечеринками и ночными тусовками.

- Мы обожаем друг над другом прикалываться, - говорит Вова. - Я говорю брату, что он доходяга, а он мне. Хотя мы знаем, что оба подходим под это описание. Самоирония в братских отношениях - самое главное. А так мы друг за друга горой! Если его кто-то обидит, я за себя не ручаюсь!

У ребят есть старший брат Роман.

- Я обожаю над ними издеваться, - радуется Рома. - Например, я заставлял их ногтями чистить сырую картошку, резать зубами лимоны и вытирать языком мяч. Но сейчас они выросли и... И приколы стали еще жестче (смеется). Для них я навсегда тиран-Роман.

«Такие разные»

Александра и Наталья Бондарь

Сестрам по 14 лет. Все свободное время они посвящают подготовке к экзаменам: в следующем году девочки переходят в 10 класс. На параде близнецов они не новички. Саша и Наташа здесь уже в шестой раз и очень довольны всем происходящим.

Наташа мечтает стать журналистом, Саша - программистом. Такие одинаковые и...такие разные.

- Мы с сестрой любим друг друга, - говорит Саша. - И всегда радуемся, когда у кого-то из нас что-то получается. Мы чувствуем эту поддержку даже на расстоянии. Не знаю, можно ли это назвать телепатией.. Но порой наши мысли на 100% совпадают.

Родители девочек, заручившись показанием УЗИ, ждали одного ребенка. Потом их ждала новость: будет два мальчика. Оксана и Сергей даже придумали детям имена: Миша и Никита. Но планы родителей резко изменились, когда на свет появились две девочки.

- Я рада, что вышло так, - говорит Оксана. - Мои девочки - красавицы, и я очень горжусь ими. Мы отлично проводим время вместе. Посещаем музеи, выставки, концерты, фестивали. Вот парад близнецов прилюбили настолько, что приходим сюда уже в шестой раз!